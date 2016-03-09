انتقاد آلمان از تغییر مدیریت روزنامه زمان ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی دولت آلمان، «کریستین ویرتز» سخنگوی «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در ادامه سخنان هفتگی خود اظهار داشت: آزادي مطبوعات، به موضوعي تبديل شده که بطور پيوسته با ترکيه درباره آن رايزني مي شود.



وی در ادامه اظهار داشت: کشورهای متقاضی عضویت در اتحادیه اروپا بايد درک صحیح و درستی از حقوق اساسی و آزادی های مدنی در اروپا داشته باشند.



جمعه گذشته دادگاهی در ترکیه در اقدامی عجیب و مخالف با آزادی بیان حکم به تغییر مدیریت روزنامه زمان از منتقدان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه داده است.

علت این حکم هنوز مشخص نشده است.