کتاب «بررسی و نقد پروتستانتیزم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این پژوهش، نتيجه تلاش علمی محمد صادق احمدی است كه در گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سامان يافته و به تازگی راهی بازار شده است.

این تحقیق شامل پنج بخش به شرح زیر است:

۱- آشنایی اجمالی با تاریخ کلیسا

۲- نهضت اصلاح دینی

۳- الهیات پروتستان

۴- فرقه های پروتستان

۵- پروتستانتیزم در ایران

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب خود چنین می نویسد:

تاریخ اقوام و ملل گذشته همواره از مسائل مهم و مورد توجه برای نسلهای بعدی بوده است. علت این امر وجود آرمانهای مشترک در میان پیشینیان و نسلهای بعدی است. علاوه بر این آشنایی با باورها و آداب رسوم ملل دیگر می ­تواند روشنی بخش راه پیش روی آیندگان باشد. در کلام بزرگان دینی نیز به خواندن تاریخ توصیه شده و هدف از آن نیز پند گرفتن و عبرت از آن عنوان شده است. در همین راستا مسیحیت به عنوان دینی بزرگ که دست کم به لحاظ پیروانش بزرگترین دین جهان است و از دیدگاه اسلام نیز آخرین دین پیش از ظهور پیامبر خاتم ص بوده است، می­ تواند بخش مهمی از تاریخ را به ویژه برای دین پژوهان ارائه کند.

در زمینه تاریخ پروتستان به عنوان بخش مهم و تاریخ ­ساز مسیحیت تاکنون کتاب­های بسیاری به زبان انگلیسی نوشته شده و آثار معدودی نیز به زبان فارسی ترجمه شده است، اما خلاء آثاری که به زبان فارسی تدوین شده باشند در این زمینه هنوز به چشم می­ خورد. علاوه بر این بیشتر آثاری که به زبان فارسی ترجمه شده ­اند یا کاملا به توصیف دین مسیح و تاریخ آن پرداخته­ اند ویا با تعصبات خاصی به رشته تحریر درآمده­ اند.

آنچه نویسنده را برآن داشت تا اقدام به تالیف این اثر نماید، احساس نیاز به کتابی در زمینه تاریخ پروتستانتیزم مسیحی بود که توصیفی - تحلیلی بوده و سعی در نمایاندن لایه­ های مختلف این آیین در طول تاریخ داشته باشد. این بدان معناست که در این کتاب مواردی از پروتستانتیزم مسیحی عنوان شده که مستند به تاریخ این دین بوده و نکات مثبت و منفی را درکنار هم قرارداده تا خواننده بتواند به فهم صحیحی از تاریخ این گرایش بزرگ دست یابد. علاوه بر این بر خلاف سایر کتب تاریخی که صرفا تاریخ کلیسای غرب را تنها زمینه تحقیق و بررسی مسیحیت عنوان کرده­اند، در این نوشته سعی بر آن بوده تا تاریخ کلیساهای پروتستان در ایران که برای ایرانیان قابل توجه است نیز افزوده شود.

کتاب «بررسی و نقد پروتستانتیزم» اثر محمد صادق احمدی با قیمت ۱۵۰۰۰ تومان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.ir مراجعه کنند.