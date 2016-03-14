عاملان شکار بیش از تعداد مجاز کبک، محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر روز پنجشنبه ۱۹ آذرماه سال جاری نیروهای یگان محیط زیست شهرستان دامغان در استان سمنان حین گشت و کنترل در مناطق آزاد این شهرستان با سه شکارچی در منطقه چشمه علی مواجه شدند.

رئیس اداره محیط زیست دامغان در این باره گفت: محیط بانان جهت بررسی برخورد قانونی وارد عمل شده و متوجه شدند که شکارچیان مذکور دارای پروانه شکار عادی پرندگان وحشی هستند.

فرامرز اسفندیاری اظهار داشت: اما محیط بانان در بازرسی از وسایل و ادوات شکارچیان متوجه شدند که آنها ۱۲ سه عدد کبک بیش از حداکثر تعداد معین شده در پروانه و همچنین چهار عدد کبوتر وحشی را بصورت غیر قانونی شکار کرده اند.

بر اساس دستورالعمل صدور پروانه شکار عادی پرندگان وحشی در سال جاری حداکثر تعداد مجاز جهت شکار کبک در هر روز سه عدد است و ضمنا کبوتر وحشی نیز شامل گونه های قابل شکار در سال جاری نیست.

متخلفین پس از تشکیل پرونده و توقیف سه قبضه سلاح شکاری و سایر ادوات شکار جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شدند.

متهمین با دستور مقام قضایی یک شبانه روز در بازداشت بوده و سپس با قرار وثیقه تا زمان رسیدگی به پرونده آزاد شدند.

متهمین روز سه شنبه ۹۴/۱۰/۱ مبلغ ۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز سه عدد کبک و چهار کبوتر وحشی را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمودند.

در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری شهرستان دامغان، دادگاه با توجه به صورتجلسه تنظیم شده از سوی ضابطین دادگستری (نیروهای محیط زیست)، دفاعیات بلاوجه متهمین (که اعلام کرده بودند از تعداد معین در پروانه مطلع نبوده اند) و سایر محتویات پرونده بزهکاری آنان را محرز و مسلم تشخیص داد.

بنابراین دادگاه با استناد به قانون مجازات اسلامی و قانون شکار و صید هر یک از متهمان را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود.

بدون شک تعامل و همکاری خوب مجموعه حفاظت محیط زیست دامغان با دستگاه قضایی در این شهرستان منجر به درک هرچه بیشتر قضات نسبت به اهمیت حفظ محیط زیست و در نتیجه برخورد قاطع و محکم با تخلفات محیط زیستی شده است