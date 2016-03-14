به گزارش خبرگزاری مهر، «مرداد» كه فیلمبرداری آن در بهمن ماه آغاز شده بود، این روزها بیش از ٥٠ درصد از مراحل فیلمبرداری را در لوكیشن های مختلفی در تهران پشت سر گذاشته و در حال حاضر هم گروه در آپارتمانی در یوسف‌آباد مشغول ادامه كار هستند.

تاكنون همه بازیگران فیلم سینمایی «مرداد» مقابل دوربین رفته اند و بنابر برنامه ریزی صورت گرفته، فیلمبرداری تا روزهای آغازین نوروز ١٣٩٥ ادامه خواهد داشت و بلافاصله پس از پایان فیلمبرداری، مقدمات كار برای انجام تدوین و مراحل فنی پس از تولید فراهم خواهد شد.

محمدرضا فروتن و رعنا آزادی ور به عنوان بازیگران اصلی فیلم سینمایی «مرداد» در مقابل دوربین به ایفای نقش پرداخته اند و در این اثر سینمایی نقش زن و شوهری با نام های رویا و امیر را بازی می كنند كه پس از گذران سال ها زندگی مشترك حالا با به وجود آمدن شرایطی خاص با بحران مواجه شده اند.

«مرداد» به عنوان اولین فیلم بلند سینمایی كامیار محسوب می شود و در خلاصه داستان آن آمده است: چه مردادی شود بهمن كنار تو، من از غوغای ابر و آسمان می فهمم اینجایی.

علاوه بر محمدرضا فروتن و رعنا آزادی ور؛ بهنوش بختیاری، بابك بهشاد، لیلی فرهاد پور، پروین ملكی، علی گل زاده، عاطفه للهی، نیلوفر مولایی با حضور افتخاری اندیشه فولادوند و با هنرمندی مهتاب كرامتی، تركیب بازیگران این اثر سینمایی را تشكیل داده اند.

اسامی كامل عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از: نویسنده و كارگردان: بهمن كامیار، تهیه كننده: محمود فلاح، سرمایه گذار: بهمن كامیار، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، مدیر صدابرداری: خسرو كیوانمهر، طراح گریم: محسن دارسنج، طراح صحنه و لباس: حجت اشتری، مدیر تولید: سجاد رحیمی، مدیر برنامه ریزی: امین قوامی ،دستیار یك كارگردان: آرمین آذری، عكاس: زهرا مصفا و مشاور رسانه ای و روابط عمومی: میثم محمدی