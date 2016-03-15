بارسلونا - آرسنال؛ مصائب ونگر تمامی ندارد/ دیدنی مثل بایرن - یووه

به گز ارش خبرگزاری مهر، بارسلونا در نیوکمپ به نظر نمی رسد با توجه به پیروزی ۲ بر صفر بازی رفت مشکل چندانی مقابل آرسنال داشته باشد؛ آرسنالی که رفته رفته با «آرسن ونگر» هر چه جام است در رقابتهای این فصل را از دست می دهد. توپچی ها که پیش از این از جام اتحادیه کنار رفته بودند، یکشنبه در یک چهارم نهایی جام حذفی به واتفورد هم باختند تا از این جام هم کنار بروند. لیگ برتر هم مدت هاست از تیررس آنها خارج شده و به نظر می رسد لسترسیتی می خواهد شگفتی سازی خود را تکمیل کند.

از سویی بارسلونای مقتدر می خواهد نخستین تیمی باشد که از سال ۱۹۹۲ که این رقابتها به این شکل برگزار می شود، از عنوان قهرمانی خود در اروپا دفاع کند. قهرمان اسپانیا که این هفته موفق شد ۶ گل مقابل ختافه به ثمر برساند، ۳۷ مسابقه است که رنگ شکست را ندیده است. این تیم با مثلث مرگبار لیونل مسی، لوییس سوارس، نیمار تا به حال در این فصل ۱۱۷ گل به ثمر رسانده و تنها ۲۰ گل دریافت کرده است.

البته ونگر اعتقاد دارد می توانند از این آزمون دشوار سربلند از میدان خارج شوند. وی گفت: می خواهیم غیرممکن را ممکن سازیم. می دانیم بارسلونا تیم قدرتمندی است اما مهم است که به آنجا برویم و واکنش خوبی از خودمان نشان دهیم. ما همواره نشان داده ایم می توانیم پاسخ های خوبی به شکست بدهیم. فکر می کنم بارسا در حال حاضر روحیه تیمی بسیار بالایی دارد و با این فکر بازی می کند که کسی نمی تواند هیچ نتیجه بدی را به آنها تحمیل کند اما ما می توانیم با این موضوع مقابله کنیم.

آرسنالی ها در این بازی لورن کوشینلی و «هکتور به یرین» را به خدمت خواهند داشت اما پتر چک و آرون رمزی در این بازی حضور ندارند. از آن سو فقط جرارد پیکه به دلیل محرومیت در این بازی حضور ندارد.

بایرن مونیخ - یوونتوس؛ دیدنی و تماشایی

مردان پپ گواردیولا در بازی رفت با اینکه با نتیجه دو بر صفر با گل های توماس مولر و آرین روبن در زمین یوونتوس پیش بودند، در نهایت بازی با تساوی به پایان رسید.

چهارشنبه شب بایرن مونیخ در آلیانتس آرنا به مصاف یوونتوس می رود. یوونتوس اگر می خواهد در لیگ قهرمانان ماندنی شود باید بازی را ببرد و یا به تساوی بیش از دو گل دست پیدا کند.

مردان «ماسیمیلیانو آلگری» اگر بایرن را در این بازی ببرند تاریخ ساز شده اند. یوونتوس از فصل ۰۶-۲۰۰۵ موفق نشده بایرن را شکست دهد. . آخرین پیروزی یووه در زمین بایرن هم به نوامبر ۲۰۰۴ بازمی گردد جایی که مردان راه راه پوش در المپیک اشتادیون موفق شدند بایرن را یک بر صفر شکست دهند.

بایرن مونیخ در این بازی هولگر بادشتوبر، جروم بوآتنگ و ژاوی مارتینس را به خدمت نخواهد داشت.

«مارتین کاسرس» همچنان در تیم یووه غایب خواهد بود ضمن اینکه «جورجیو کیه لینی» شاید به دلیل مصدومیت عضله به این بازی نرسد.

به هر تقدیر دیدار بایرن مونیخ - یوونتوس به دلیل حساسیت بالایی که دارد از جدابیت بسیار بالاتری برخوردار است.