تاثیر چاقی و قند خون مادر بر وزن نوزاد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشکده پزشکی دانشگاه اکستر انگلستان با استفاده از اطلاعات ژنتیکی بیش از ۳۰ هزار زن دریافتند زنانی که دارای متغیرهای ژنتیکی چاقی هستند، نوزادان چاق تری به دنیا می آورند.

این موضوع در مورد استعداد ژنتیکی افراد در داشتن قند خون بالا هم که عامل ابتلا به دیابت نوع ۲ است صدق می کند. همچنین زنانی که دارای متغیرهای ژنی مرتبط با فشار خون بالا هستند معولا کودکان کم وزن تری به دنیا می آورند.

به گفته ریچل فریتی، یکی از محققان این مطالعه، یافته های این تحقیق بیانگر ارتباط مستقیم بین وزن بیشتر و قند خون بالاتر در مادران با وزن بیشتر کودک در هنگام تولد است.

وی در ادامه توضیح می دهد: «ارتباط ژنتیکی، دلیل قوی تری نسبت به شاخص توده بدنی، قند خون یا فشار خون است.»