  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۵:۲۰

مطالعه جدید نشان می دهد؛

تاثیر چاقی و قند خون مادر بر وزن نوزاد

تاثیر چاقی و قند خون مادر بر وزن نوزاد

مطالعه جدید محققان نشان می دهد اضافه وزن یا چاقی در طول دوره بارداری می تواند به معنای وزن بیشتر نوزاد باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشکده پزشکی دانشگاه اکستر انگلستان با استفاده از اطلاعات ژنتیکی بیش از ۳۰ هزار زن دریافتند زنانی که دارای متغیرهای ژنتیکی چاقی هستند، نوزادان چاق تری به دنیا می آورند.

این موضوع در مورد استعداد ژنتیکی افراد در داشتن قند خون بالا هم که عامل ابتلا به دیابت نوع ۲ است صدق می کند. همچنین زنانی که دارای متغیرهای ژنی مرتبط با فشار خون بالا هستند معولا کودکان کم وزن تری به دنیا می آورند.

به گفته ریچل فریتی، یکی از محققان این مطالعه، یافته های این تحقیق بیانگر ارتباط مستقیم بین وزن بیشتر و قند خون بالاتر در مادران با وزن بیشتر کودک در هنگام تولد است.

وی در ادامه توضیح می دهد: «ارتباط ژنتیکی، دلیل قوی تری نسبت به شاخص توده بدنی، قند خون یا فشار خون است.»

کد مطلب 3582132
حبیب احسنی پور

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها