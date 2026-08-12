فرزاد خاکی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته نخست لیگ سراسری کشتی آزاد و فرنگی جوانان قهرمانی باشگاههای کشور، یادواره شهدای جنگ رمضان و در راستای برگزاری کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، به میزبانی سنندج برگزار خواهد شد.
وی افزود: در بخش کشتی آزاد ۱۹ تیم در این رقابتها حضور دارند و تیم کلینیک آرای سنندج بهعنوان نماینده کردستان در گروه نخست با تیمهای باشگاه کشتی مالک اشتر مازندران، هیأت کشتی خوزستان، هیأت کشتی البرز و آکادمی خدایی خراسان رضوی به رقابت میپردازد.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: در بخش کشتی فرنگی نیز ۲۸ تیم حضور دارند و تیم کلینیک آرای سنندج در گروه چهارم میزبان تیمهای هیأت کشتی مرکزی، آکادمی برادران نادری خادم خراسان جنوبی و سینا صنعت ایذه خوزستان خواهد بود.
خاکی با اشاره به نحوه برگزاری مسابقات عنوان کرد: رقابتها بهصورت تیم به تیم و در ۱۰ وزن برگزار میشود و کشتیگیران تیمهای حاضر در این مرحله بر روی سه تشک با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
وی میزبانی این رویداد ملی را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای کشتی کردستان دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات کشوری در سنندج میتواند به ارتقای جایگاه این رشته در استان و ایجاد انگیزه بیشتر برای ورزشکاران جوان کمک کند.
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