حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع سه حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان و چند مورد آبگرفتگی منازل در شهرستان دامغان خبر داد و اظهار کرد: در نخستین حادثه، برخورد یک دستگاه پیکاپ و یک دستگاه پراید در کیلومتر ۳۴ محور سمنان ـ فیروزکوه، پنج حادثه‌دیده بر جای گذاشت که سه نفر از آنها مصدوم شدند.

وی ادامه داد: در حادثه‌ای دیگر، برخورد یک دستگاه تریلی و یک دستگاه پژو پارس در کیلومتر ۷۵ محور دامغان ـ سمنان، سه حادثه‌دیده داشت که دو نفر از آنها به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان همچنین از واژگونی یک دستگاه سواری ال۹۰ در کیلومتر ۱۵ محور فرعی سرخه ـ آرادان، محدوده روستای امامزاده عبدالله، خبر داد و گفت: این حادثه چهار حادثه‌دیده داشت که نیروهای امدادی خدمات لازم را به آنها ارائه کردند.

درخشان با اشاره به بارندگی و آبگرفتگی در شهرستان دامغان، بیان کرد: دو باب منزل مسکونی در جاده امامزاده محمد در شهر دیباج دچار آبگرفتگی شد که نیروهای پایگاه چشمه‌علی و تیم پشتیبان مرکز دامغان برای امدادرسانی به محل اعزام شدند. در این حادثه پنج نفر حادثه‌دیده بودند.

وی خاطرنشان کرد: یک منزل مسکونی دیگر نیز در خیابان طلاب شهر دیباج دچار آبگرفتگی شد که تیم سه‌نفره پایگاه چشمه‌علی برای امدادرسانی و رفع مشکل در محل حضور یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان با تأکید بر آمادگی نیروهای امدادی برای پوشش حوادث، از شهروندان و مسافران خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، هنگام تردد در محورهای مواصلاتی استان سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از توقف در نقاط حادثه‌خیز خودداری کنند.