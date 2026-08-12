حمله روسیه به دو کشتی حمل بار و نفت و مخازن سوخت در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، در بیانیهای که وزارت دفاع روسیه در خصوص جدیدترین حملات این کشور به مواضع اوکراین منتشر کرده، آمده است: عملیات حمله به بندر اودسا، یک کشتی حمل بار مجهز به تجهیزات نظامی و سیستمهای جنگ الکترونیک، و یک نفتکش حامل سوخت برای نیروهای اوکراینی را شامل شده است.
این بیانیه در ادامه افزود که یک شناور گشتی اوکراینی نیز در بندر اوچاکوف واقع در استان نیکولایف هدف قرار گرفت.
وزارت دفاع روسیه همچنین تصریح کرد که در بندر چرنومورسک، مخازن سوخت و تأسیسات زیرساختی که برای توزیع و ذخیرهسازی محمولههای نظامی استفاده میشوند، با استفاده از تسلیحات دقیق هوابرد و پهپادهای تهاجمی مورد هدف قرار گرفتند.
این عملیات در راستای حملاتی انجام میشود که روسیه طی هفتههای اخیر برای مختل کردن زنجیرههای تأمین نظامی اوکراین در دریای سیاه شدت بخشیده است.
تمرکز این حملات بر بنادر اصلی اوکراین از جمله اودسا، چرنومورسک و نیکولایف است که نقشی محوری در دریافت تجهیزات نظامی غرب ایفا میکنند.
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