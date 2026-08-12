کولیوند: سیره شهدا باید چراغ راه خدمت به مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه چهارشنبه در یازدهمین اجلاسیه بینالمللی مجاهدان در غربت که در سالن همایشهای دانشگاه دامغان برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، بر ضرورت تبیین جایگاه شهادت در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه برگزاری چنین اجلاسیههایی فرصت مناسبی برای تجدید بیعت و پیمان با شهدا، بهویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و مجاهدان راه اسلام ناب محمدی(ص) است، افزود: باید از این ظرفیتها در راستای جهاد تبیین بهره گرفت.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری مدیران از سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی در شجاعت، درایت و صلابت، اظهار کرد: بهترین تداوم راه رهبر شهید انقلاب، خدمت به مردم است.
کولیوند با بیان اینکه با شهدا پیمان میبندیم که در مسیر خدمت به مردم از هیچ کوششی دریغ نکنیم، گفت: یازدهمین اجلاسیه بینالمللی مجاهدان در غربت همچنین فرصتی برای یادآوری بزرگان عرصه خدمت، بهویژه شهید امیرعبداللهیان، شهید دیپلماسی کشورمان است.
وی با اشاره به جایگاه شهید امیرعبداللهیان در استان سمنان، افزود: شهید امیرعبداللهیان فرزند دیار دامغان و یکی از مفاخر استان سمنان محسوب میشود و باید جوانان دامغانی را با سیره این شهید آشنا کرد.
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