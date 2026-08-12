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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

صلواتی: نظارت میدانی بر خانه‌های بهداشت کارگری کردستان تقویت می‌شود

صلواتی: نظارت میدانی بر خانه‌های بهداشت کارگری کردستان تقویت می‌شود

سنندج- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از اجرای بازدیدهای دوره‌ای از واحدهای صنعتی استان با هدف ارتقای خدمات بهداشتی و صیانت از سلامت کارگران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی عصر چهارشنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی کردستان، سلامت نیروی کار را یکی از پایه‌های اصلی پایداری تولید و توسعه اقتصادی دانست و بر ضرورت تقویت نظارت بر خدمات بهداشتی در محیط‌های کار تأکید کرد.

وی با اشاره به همکاری میان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیریت درمان تأمین اجتماعی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: هدف اصلی این شورا، افزایش اثربخشی خدمات بهداشتی و ارتقای سطح عملکرد خانه‌های بهداشت کارگری است.

فعالیت ۱۰۴ خانه بهداشت کارگری در کردستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه از مجموع ۱۱۵ خانه بهداشت کارگری در استان، ۱۰۴ واحد فعال هستند، افزود: فعالیت‌های این شورا طی پنج سال گذشته موجب شده کردستان در ارزیابی‌های کشوری جایگاه مطلوبی کسب کند.

صلواتی ادامه داد: حفظ این جایگاه نیازمند استمرار همکاری دستگاه‌های مرتبط، تقویت نظارت‌ها و توجه جدی‌تر به کیفیت خدمات ارائه شده در محیط‌های کار است.

وی بر ضرورت حرکت از نظارت‌های صرفاً اداری به سمت حضور میدانی تأکید کرد و گفت: از ابتدای مهرماه، بازدیدهای دوره‌ای از نواحی صنعتی و واحدهای کارگری شهرستان‌های مختلف استان با حضور مدیران و گروه‌های بازرسی در دستور کار قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان تصریح کرد: قروه، بانه، بیجار و مریوان از جمله مناطقی هستند که در این برنامه مورد توجه قرار خواهند گرفت و بازدیدهای ماهانه با هدف شناسایی نقاط ضعف، بررسی مشکلات و پیگیری اجرای مصوبات انجام می‌شود.

الزام واحدهای مشمول به ایجاد خانه بهداشت

صلواتی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی حوزه بهداشت کار اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۳ قانون کار، ایجاد خانه بهداشت کارگری در واحدهای مشمول یک تکلیف قانونی است و کارگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی کار باید نسبت به اجرای این الزام اقدام کنند.

وی شرکت‌های توزیع نیروی برق و مخابرات را از جمله واحدهایی عنوان کرد که در صورت برخورداری از شرایط قانونی، باید برای ایجاد خانه بهداشت کارگری اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان همچنین بر ضرورت ارتقای دانش تخصصی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: برگزاری دوره‌های بازآموزی به‌صورت مجازی برای به‌روزرسانی دانش فنی و تخصصی این کارشناسان در برنامه قرار گرفته است.

صلواتی در پایان، فعالیت مؤثر خانه‌های بهداشت کارگری را عاملی در پیشگیری از حوادث ناشی از کار و ارتقای بهداشت محیط کار دانست و خاطرنشان کرد: پیگیری مصوبات، ارزیابی نتایج اقدامات و دریافت بازخورد از اجرای دستورالعمل‌ها باید با جدیت دنبال شود تا سلامت کارگران به‌عنوان سرمایه اصلی تولید و توسعه استان بیش از گذشته مورد صیانت قرار گیرد.

کد مطلب 6915245

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