به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی عصر چهارشنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی کردستان، سلامت نیروی کار را یکی از پایه‌های اصلی پایداری تولید و توسعه اقتصادی دانست و بر ضرورت تقویت نظارت بر خدمات بهداشتی در محیط‌های کار تأکید کرد.

وی با اشاره به همکاری میان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیریت درمان تأمین اجتماعی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: هدف اصلی این شورا، افزایش اثربخشی خدمات بهداشتی و ارتقای سطح عملکرد خانه‌های بهداشت کارگری است.

فعالیت ۱۰۴ خانه بهداشت کارگری در کردستان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه از مجموع ۱۱۵ خانه بهداشت کارگری در استان، ۱۰۴ واحد فعال هستند، افزود: فعالیت‌های این شورا طی پنج سال گذشته موجب شده کردستان در ارزیابی‌های کشوری جایگاه مطلوبی کسب کند.

صلواتی ادامه داد: حفظ این جایگاه نیازمند استمرار همکاری دستگاه‌های مرتبط، تقویت نظارت‌ها و توجه جدی‌تر به کیفیت خدمات ارائه شده در محیط‌های کار است.

وی بر ضرورت حرکت از نظارت‌های صرفاً اداری به سمت حضور میدانی تأکید کرد و گفت: از ابتدای مهرماه، بازدیدهای دوره‌ای از نواحی صنعتی و واحدهای کارگری شهرستان‌های مختلف استان با حضور مدیران و گروه‌های بازرسی در دستور کار قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان تصریح کرد: قروه، بانه، بیجار و مریوان از جمله مناطقی هستند که در این برنامه مورد توجه قرار خواهند گرفت و بازدیدهای ماهانه با هدف شناسایی نقاط ضعف، بررسی مشکلات و پیگیری اجرای مصوبات انجام می‌شود.

الزام واحدهای مشمول به ایجاد خانه بهداشت

صلواتی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی حوزه بهداشت کار اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۳ قانون کار، ایجاد خانه بهداشت کارگری در واحدهای مشمول یک تکلیف قانونی است و کارگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی کار باید نسبت به اجرای این الزام اقدام کنند.

وی شرکت‌های توزیع نیروی برق و مخابرات را از جمله واحدهایی عنوان کرد که در صورت برخورداری از شرایط قانونی، باید برای ایجاد خانه بهداشت کارگری اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان همچنین بر ضرورت ارتقای دانش تخصصی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: برگزاری دوره‌های بازآموزی به‌صورت مجازی برای به‌روزرسانی دانش فنی و تخصصی این کارشناسان در برنامه قرار گرفته است.

صلواتی در پایان، فعالیت مؤثر خانه‌های بهداشت کارگری را عاملی در پیشگیری از حوادث ناشی از کار و ارتقای بهداشت محیط کار دانست و خاطرنشان کرد: پیگیری مصوبات، ارزیابی نتایج اقدامات و دریافت بازخورد از اجرای دستورالعمل‌ها باید با جدیت دنبال شود تا سلامت کارگران به‌عنوان سرمایه اصلی تولید و توسعه استان بیش از گذشته مورد صیانت قرار گیرد.