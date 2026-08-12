به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر چهارشنبه با حضور در شهرک مولد شیلاتی دلیران، از روند اجرای عملیات و آخرین وضعیت پیشرفت زیرساخت‌های این طرح بازدید و بر تسریع در تکمیل بخش‌های باقی‌مانده تأکید کرد.

فرماندار تنگستان در جریان این بازدید، ضمن بررسی میدانی روند اجرای طرح، اظهار کرد: بخش‌هایی از شهرک مولد شیلاتی دلیران آماده بهره‌برداری است و تلاش مجموعه‌های اجرایی بر این است که با شتاب‌بخشی به عملیات، سایر بخش‌ها و اجزای پروژه نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و وارد مدار بهره‌برداری شود.

مسلم سلیمانی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان تنگستان در حوزه شیلات و اقتصاد دریامحور افزود: شهرک مولد شیلاتی دلیران یکی از طرح‌های مهم و راهبردی شهرستان در زمینه توسعه تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است و تکمیل آن می‌تواند زمینه استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های شیلاتی منطقه را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساخت‌ها، رفع موانع و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت دنبال شود تا این طرح هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری کامل برسد و مردم از ثمرات آن در حوزه تولید و اشتغال بهره‌مند شوند.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود تا شاهد بهره‌برداری کامل از این ظرفیت مهم و اثرگذاری آن بر اشتغال و اقتصاد شهرستان تنگستان باشیم.