به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البخیتی از رهبران انصارالله یمن در گفتگو با شبکه خبری المیادین تأکید کرد که جنبش انصارالله دارای ۱۲ سال تجربه در مقابله با رژیم صهیونیستی، عربستان، آمریکا و انگلیس است. وی تصریح کرد که نیروهای مسلح یمن اهداف خود را با دقت انتخاب می‌کنند و در حال حاضر تنها انبارها، محل‌های تجمع نیروهای عربستانی و زیرساخت‌های نظامی را هدف قرار می‌دهند.

البخیتی با تاکید بر اینکه عربستان خسارت‌های خود، به‌ ویژه تعداد کشته‌ شدگان را پنهان می‌کند، به یمنی‌های حاضر در اردوگاه‌های نظامی عربستان، توصیه کرد برای حفظ جان خود از این اردوگاه‌ها خارج شوند و برای کسانی که این کار را انجام دهند، پاداش در نظر گرفته خواهد شد.

وی هشدار داد که در صورت شروع حمله همه‌جانبه از سوی عربستان، نیروهای یمنی میادین نفت، زیرساخت‌های برق، تأسیسات شیرین‌سازی آب و همچنین فرودگاه‌ها را بمباران خواهند کرد.

البخیتی بر آمادگی نیروهای مسلح یمن برای نبرد در سه جبهه دشمن آمریکایی صهیونیستی ، سعودی و مزدوران داخلی تاکید کرده و فاش کرد که عربستان در حال فشار آوردن به «نیروهای طارق‌ عفاش» برای ورود به جنگ علیه صنعا است.

البخیتی با اعلام شکست مذاکرات در عمان، بر عدم اعتماد به طرف سعودی برای اجرای هرگونه توافق تأکید کرد و افزود در سایه حاکمیت معادله «تلاش با تجاوز و محاصره با محاصره»، نیازی به توافق با ریاض نیست.

وی تصریح کرد عربستان پیش از هرگونه مذاکره باید تجاوز خود را متوقف، محاصره را لغو، نیروهای خود را عقب‌ برده و مداخلاتش را به طور کامل پایان دهد تا زمینه برای مذاکره میان طرف‌های یمنی فراهم شود.

البخیتی همچنین به توقف تلاش‌های جنبش حماس و شکست میانجی‌گری آن برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها بین انصارالله و «حزب الإصلاح» شاخه اخوان‌المسلمین در یمن اشاره کرده و دلیل آن را مواضع حزب الإصلاح دانست. وی افزود با وجود اینکه برخی شخصیت‌های حزب الإصلاح تحت تأثیر عملیات «طوفان‌الاقصی» به رشد و عقلانیت بازگشته‌اند، اما نفوذ آمریکا مانع از ایجاد همگرایی با صنعا شده است.

البخیتی با اشاره به مواضع انصارالله در خصوص امارات، گفت که انصارالله دیگر امارات را دشمن نمی‌داند و ابوظبی فرصت دارد از ائتلاف آمریکا خارج شود. وی خاطرنشان کرد که انتظار می‌رفت جنگی میان امارات و عربستان در یمن شعله‌ور شود، اما رئیس امارات این اتفاقات را نادیده گرفت.

البخیتی همچنین بر هدف قرار دادن هرگونه حضور رژیم صهیونیستی در منطقه، اعم از سومالی یا هر جای دیگر تأکید کرد.