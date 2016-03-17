پیگیری روند درمان مصدومان حادثه انفجار بازار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی جعفریان پس از بررسی وضعیت مصدومان حادثه انفجار بازار تهران، اظهار داشت: از ۲۵ مصدوم انتقال داده شده، تا کنون ۵ نفر به اتاق عمل منتقل شدند و مقدمات انتقال ۲ نفر دیگر از مصدومان به اتاق عمل نیز فراهم شده است.

وی با اشاره به فعالیت اتاق عمل بیمارستان سینا با تمام ظرفیت، خاطر نشان کرد: تیم های پزشکی لازم مانند متخصصان طب اورژانس، ارتوپدی، جراحی عمومی، عروق و بیهوشی در بیمارستان حضور دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: در بازدیدی که از بخش اورژانس و اتاق عمل داشتم، اقدامات درمانی جراحي برای ۳ مصدوم انجام شده و ۲ مصدوم دیگر به اتاق عمل منتقل شدند و بخش عمده ای از مصدومیت ها سطحی است که صدمات جزئی و یا سوختگی هایی در اعضای بدن دارند و آسیب ها جدی نیست.

جعفریان با بیان اینکه اورژانس بیمارستان سینا به منظور ارائه خدمات بهتر به مصدومان این حادثه تقویت شده است، افزود: خوشبختانه تمامی اقدامات درمانی اولیه انجام شده است البته این حادثه ناگوار بود و خانواده های مصدومان نیز در بیمارستان حضور دارند حتی در یک مورد، تمام اعضای یک خانواده مانند پدر، مادر و فرزندی که در حال خرید بودند، مصدوم شدند.

نماینده ویژه وزیر بهداشت از درخواست برخی از بیماران و همراهان برای تسریع در روند درمانی آنها خبر داد و گفت: به آنها اطمینان دادیم که اقدامات درمانی لازم به خوبی در حال انجام است و جای نگرانی نیست و بیمارستان های مشخص شده در تهران، با تمام ظرفیت به مصدومان خدمات ارائه می دهند.

جعفریان در پایان در خصوص ترخیص این مصدومان نیز گفت: احتمال ترخیص حداقل ۴ نفر از مصدومان تا پایان شب وجود دارد و سایرین نیز به دلیل ملاحظات پزشکی ممکن است امشب را در بیمارستان باشند و به عمل جراحی نیاز داشته باشند. به جز ۵ نفری که در اتاق عمل هستند، حداقل ۱۰ مصدوم دیگر نیز برای ادامه درمان در بیمارستان خواهند ماند.