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۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۵:۳۹

نماینده ویژه وزیر بهداشت عنوان داشت؛

پیگیری روند درمان مصدومان حادثه انفجار بازار تهران

پیگیری روند درمان مصدومان حادثه انفجار بازار تهران

نماینده ویژه وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، وضعیت مصدومان حادثه انفجار در بازار تهران را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی جعفریان پس از بررسی وضعیت مصدومان حادثه انفجار بازار تهران، اظهار داشت: از ۲۵ مصدوم انتقال داده شده، تا کنون ۵ نفر به اتاق عمل منتقل شدند و مقدمات انتقال ۲ نفر دیگر از مصدومان به اتاق عمل نیز فراهم شده است.

وی با اشاره به فعالیت اتاق عمل بیمارستان سینا با تمام ظرفیت، خاطر نشان کرد: تیم های پزشکی لازم مانند متخصصان طب اورژانس، ارتوپدی، جراحی عمومی، عروق و بیهوشی در بیمارستان حضور دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: در بازدیدی که از بخش اورژانس و اتاق عمل داشتم، اقدامات درمانی جراحي برای ۳ مصدوم انجام شده و ۲ مصدوم دیگر به اتاق عمل منتقل شدند و بخش عمده ای از مصدومیت ها سطحی است که صدمات جزئی و یا سوختگی هایی در اعضای بدن دارند و آسیب ها جدی نیست.

جعفریان با بیان اینکه اورژانس بیمارستان سینا به منظور ارائه خدمات بهتر به مصدومان این حادثه تقویت شده است، افزود: خوشبختانه تمامی اقدامات درمانی اولیه انجام شده است البته این حادثه ناگوار بود و خانواده های مصدومان نیز در بیمارستان حضور دارند حتی در یک مورد، تمام اعضای یک خانواده مانند پدر، مادر و فرزندی که در حال خرید بودند، مصدوم شدند.

نماینده ویژه وزیر بهداشت از درخواست برخی از بیماران و همراهان برای تسریع در روند درمانی آنها خبر داد و گفت: به آنها اطمینان دادیم که اقدامات درمانی لازم به خوبی در حال انجام است و جای نگرانی نیست و بیمارستان های مشخص شده در تهران، با تمام ظرفیت به مصدومان خدمات ارائه می دهند.

جعفریان در پایان در خصوص ترخیص این مصدومان نیز گفت: احتمال ترخیص حداقل ۴ نفر از مصدومان تا پایان شب وجود دارد و سایرین نیز به دلیل ملاحظات پزشکی ممکن است امشب را در بیمارستان باشند و به عمل جراحی نیاز داشته باشند. به جز ۵ نفری که در اتاق عمل هستند، حداقل ۱۰ مصدوم دیگر نیز برای ادامه درمان در بیمارستان خواهند ماند.

کد مطلب 3582135
حبیب احسنی پور

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