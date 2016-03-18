کره شمالی دو موشک بالستیک شلیک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع خبری در ارتش کره شمالی با اعلام این خبر افزودند: پیونگ یانگ امروز حداقل یک فروند موشک بالستیک را به سوی دریا شلیک کرده که برد آن حدود ۸۰۰ کیلومتر بوده است.

براساس برخی گزارش ها موشک های بالستیک شلیک شده ۲ فروند بوده است.

این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا به تازگی تحریم های جدیدی را علیه کره شمالی به علت آزمایش های موشکی و هسته ای اعمال کرده اند، ارتش کره جنوبی اعلام کرده که کره شمالی یک فروند موشک بالستیک را به سوی دریا شلیک کرده است.



این موشک بالستیک احتمالا از نوع موشک های میان برد است.

وزارت خارجه آمریکا در این باره اعلام کرد: واشنگتن به دقت اوضاع را زیر نظر دارد و از کره شمالی می خواهد تا اقداماتی را برای عمل به تعهدات بین المللی اش انجام دهد.