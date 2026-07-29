خطر رژیم غذایی نامنظم و از دست دادن عضله در افراد میانسال

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش دادند افرادی که مرتباً وزن کم کرده و دوباره وزن اضافه میکنند، در طول یک دوره چهار ساله تقریباً چهار برابر بیشتر از افرادی که وزنشان نسبتاً ثابت مانده بود، عضله ران از دست دادند.
دکتر «توماس لینک»، محقق اصلی و استاد رادیولوژی در دانشگاه کالیفرنیا-سانفرانسیسکو، گفت: «وقتی وزن افراد چرخهای میشود، مقدار زیادی عضله همراه با چربی از دست میدهند و عضله به دست نمیآورند.»
او در یک بیانیه خبری گفت: «این به ما میگوید که درک چگونگی محافظت از عضلات در حین کاهش وزن برای سلامت کلی افراد مهم است.»
مطالعات اخیر گزارش دادهاند افرادی که مصرف داروهای کاهش وزن GLP-۱ مانند Ozempic یا Zepbound را متوقف میکنند، تقریباً دو سوم وزنی را که از دست دادهاند، دوباره به دست میآورند.
محققان گفتند همچنین نگرانیهایی وجود داشته است مبنی بر اینکه افرادی که داروهای GLP-۱ مصرف میکنند، همزمان با کاهش وزن، توده عضلانی را نیز همراه با چربی بدن از دست میدهند.
لینک گفت: «کاهش چربی تنها یک قطعه از یک پازل بسیار بزرگتر است که شامل چگونگی تأثیر کاهش وزن بر آرتروز، عضله، استخوان و سایر عوامل میشود.»
برای بررسی این نگرانیها، محققان اسکنهای MRI و دادههای سلامت بیش از ۱۴۰۰ فرد میانسال شرکتکننده در یک مطالعه طولانی مدت در مورد آرتروز زانو را تجزیه و تحلیل کردند.
محققان گفتند که اکثر افراد در طول یک دوره چهار ساله وزن ثابتی را حفظ کردند، اما تقریباً ۸۰ نفر کاهش و افزایش وزن یویو را تجربه کردند.
اسکنهای MRI نشان داد افرادی که وزنشان چرخهای شد، تقریباً ۴ درصد از حجم عضلات ران خود را از دست دادند، در مقایسه با حدود ۱ درصد در بین افرادی که وزنشان ثابت ماند.
لینک گفت: «ما باید درک بهتری از چگونگی تأثیر کاهش وزن بر بدن داشته باشیم، آن هم به روشهایی غیر از اعداد روی ترازو.»
محققان گفتند که این نتایج نشان میدهد افرادی که به سرعت از طریق رژیم غذایی یا داروهای GLP-۱ وزن کم میکنند، باید بر حفظ عضلات تمرکز کنند.
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