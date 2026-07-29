به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش دادند که زنان مبتلا به سندرم تخمدان متابولیک چند غددی (PMOS) بیش از چهار برابر خطر ابتلا به بیماری قلبی ناشی از گرفتگی و سفت شدن شریانها را دارند.
نتایج نشان میدهد که آنها همچنین خطر بالایی برای حمله قلبی، سکته مغزی و سایر بیماریهای مرتبط با قلب دارند.
دکتر «آنوجا دوکراس»، نویسنده ارشد و مدیر مرکز سندرم تخمدان متابولیک چند غددی پنسیلوانیا، گفت: «مطالعه ما نشان میدهد که پیگیری و ارزیابی دقیق سلامت قلب و عروق در بیماران مبتلا به PMOS برای پزشکان ضروری است.»
دوکراس در یک بیانیه خبری افزود: «همچنین برای همه افراد مبتلا به PMOS مهم است که از سلامت قلب خود مراقبت کنند و سایر عواملی را که میتوانند منجر به سلامت ضعیف قلبی عروقی شوند، از جمله سیگار کشیدن، عدم فعالیت، چاقی، کلسترول LDL بالا، دیابت و فشار خون بالا، کنترل کنند.»
PMOS یک اختلال هورمونی زنانه است که در تخمکگذاری اختلال ایجاد میکند و باعث تشکیل کیست در تخمدانها میشود. این کیستها هورمونهای مردانه به نام آندروژن تولید میکنند که در باروری اختلال ایجاد کرده و به طور بالقوه به سایر مشکلات سلامتی کمک میکند.
محققان در یادداشتهای پیشزمینه گفتند که حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد از زنان در سن باروری PMOS دارند. با این حال، از هر ۱۰ زن مبتلا به PMOS، ۷ نفر از ابتلای خود به آن آگاه نیستند.
برای این مطالعه جدید، محققان دادههای بیش از ۲.۴ میلیون زن ۱۸ تا ۵۰ ساله، از جمله بیش از ۴۱۳۰۰۰ نفر مبتلا به PMOS را جمعآوری کردند. دادهها از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ جمعآوری شده است.
نتایج نشان داد که زنان مبتلا به PMOS با عوارض زیر روبرو بودند:
۴.۴ برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری قلبی به دلیل گرفتگی عروق
۳.۵ برابر بیشتر در معرض خطر حمله قلبی یا سکته مغزی
تقریباً ۵ برابر بیشتر در معرض خطر حمله ایسکمیک گذرا، که نشانه هشدار دهنده سکته مغزی احتمالی در آینده است
تقریباً ۵ برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری شریان محیطی، تنگی یا انسداد شریانها در اندامها
محققان گفتند که فشار خون بالا، کلسترول بالا و دیابت از عوامل خطر قابل توجه برای بیماری قلبی در بین زنان مبتلا به PMOS هستند.
به گفته محققان، PMOS قبلاً به عنوان سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) شناخته میشد، اما در اوایل سال جاری متخصصان سلامت توافق کردند که نام این بیماری را تغییر دهند تا ماهیت آن را بهتر منعکس کنند.
دوکراس گفت: «در حالی که کلمه پلی کیستیک یک نام نادرست بود، اثرات PMOS بسیار فراتر از سلامت زنان است، همانطور که در تحقیقات جدید خود نشان میدهیم.»
او افزود: «خودِ نام جدید، نشاندهندهی تأثیر هورمونهای متعدد سیستم غدد درونریز است و ما امیدواریم که به پزشکان اجازه دهد مراقبتهای جامعتری ارائه دهند.»
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