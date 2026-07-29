آب پاکی روی دست اهالی دارو؛ خبری از پول نیست+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، به وضعیت فعالان صنعت داروسازی کشور، اشاره کرد و گفت: به دلیل تغییراتی که در قیمت نهاده‌های تولید دارو رخ داده، تولیدکنندگان دارویی کشور با مشکلات ناشی از محدودیت‌های قیمت‌گذاری و همچنین مطالبات و بدهی‌های موجود میان بخش دارو و بیمه‌ها مواجه شده‌اند.

وی در همین راستا افزود: مقرر شد برای تعیین تکلیف بدهی‌ها، بررسی نظام ارزی و رفع فشارهای مالی وارد بر شرکت‌های تولیدکننده دارو، کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا تمام مطالبات تطبیق داده شده، حسابرسی ویژه انجام شود و منابع مورد نیاز نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شود تا امکان تسویه بدهی‌ها و رفع مشکلات تولیدکنندگان دارو فراهم شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که صنعت داروسازی کشور، در ایام جنگ رمضان و بعد از آن، در شرایط سختی به سر می برد و مشکلات این صنعت، متوجه بازار دارویی کشور شده است؛ به طوری که با کمبودهایی در اقلام دارویی حیاتی و حتی داروهای معمولی مثل استامینوفن کدئین، مواجه بوده ایم.

وضعیت ارزی صنعت داروسازی

مهدی پیرصالحی، ئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به سیاست کمیسیون قیمت گذاری دارو که مجبور است به دلیل شرایط موجود در کشور در نرخ گذاری کالاهای سلامت سخت‌گیرانه عمل کند، گفت: صنعت دارو برای امسال ۱۴۵ درصد افزایش قیمت به این کمیسیون درخواست داد ولی تا امروز برای حدود ۱۷۰۰ قلم دارو متوسط ۶۸ درصد مجوز افزایش قیمت در کمیسیون مصوب شده است که گلایه فعالان صنعت دارو را به همراه داشته است.

وی با تاکید بر اینکه امکان افزایش قیمت بیش از این برای دارو وجود ندارد، به موجودی انبارهای صنایع دارویی اشاره کرد و افزود: این مواد در گذشته تامین شده اند و می توان تولید را با شرایط موجود ادامه داد. این در حالی است که صنایع دارویی ۲۳۰ همت مطالبه دارند که ۶۰ همت آن مربوط به بدهی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، ۳۰ همت مربوط به وزارت بهداشت و بقیه مربوط به بیمه ها است.

پیرصالحی با یادآوری اینکه منابع دولت و بیمه کفاف پرداخت مطالبات صنعت دارو را نمی دهد، گفت: سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار ارز غیر ترجیحی مصرف کردیم که امسال به ۲ میلیارد دلار رسیده است ولی باز هم ۲۰۰ میلیون دلار کم داریم.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین با بیان اینکه تولید دارو ۳۵ درصد ارزبری دارد، اظهار داشت: امسال حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای انسولین و ۱۹۰ میلیون دلار برای داروی دیگر از منابع ارزی دارو کم کردیم ولی اگر افزایش قیمت دارو بدهیم، هم به مردم فشار می‌آید هم بیمه‌ها توان جبران ندارند.

پیرصالحی به مکاتبه با معاون اول رئیس جمهوری برای تامین ۱۲۶ میلیون یورو در جهت تامین نیازهای دارویی کشور اشاره کرد و افزود: با وجود موافقت با این رقم، ابلاغ آن به خاطر توقف در سازمان حسابرسی باقی مانده است.

وی، سهم ارزی صنایع دارویی در سال گذشته را ۴۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: برای امسال ۲۹۰ میلیون دلار ارز ترجیحی صنعت دارو حذف شده است.

هشدار نسبت به وضعیت تأمین دارو

در همین حال، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با هشدار نسبت به وضعیت تأمین دارو در کشور، گفت: امروز با کمبود جدی و بحرانی دارو در کشور مواجه هستیم و از سوی دیگر، به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه وارداتی، شاهد افزایش قیمت دارو نیز هستیم اگر قرار است داروهای با کیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد، باید حمایت ویژه‌ای از مراکز تولیدکننده و فناور حوزه دارو صورت گیرد.

وی ادامه داد: کمیسیون بهداشت و درمان به دولت هشدار داد که باید یک نقشه راه مدون، مشخص و قابل اجرا برای جبران آثار تحریم‌ها و جنگ در حوزه سلامت تدوین شود؛ چراکه اگر برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و مدیریت آثار جنگ در حوزه سلامت برنامه اجرایی نداشته باشیم، در آینده با خسارت‌های جبران‌ناپذیری مواجه خواهیم شد.