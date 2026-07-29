https://mehrnews.com/x3cGMB ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۹ کد مطلب 6902315 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۹ اجتماع مردم دلگان در شب صد و چهل و نهم دلگان- مردم شهر دلگان در صد و چهل و نهمین شب از شهادت قائد امت اجتماع برگزار کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6902315 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع خونخواهان دلگانی به شب ۱۴۵ رسید توقیف کشنده حامل ۲۳ تن چوب قاچاق در محور مواصلاتی دلگان-زهکلوت خونخواهی رهبر شهید، ضرورتی شرعی و راهبردی برای حفظ عزت امت است برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی رهبر شهید
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