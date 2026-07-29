درختان از افراد در برابر افسردگی محافظت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، بر اساس بیانیه دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا، این یافته ها نقش بالقوه برنامه ریزی شهری را در حمایت از پیری سالم و سلامت روان نشان می دهد.

این تحقیق، بیش از ۱۰۰۰ استرالیایی مسن ۷۰ تا ۹۰ ساله را به مدت ۱۲ سال مورد بررسی قرار داد و دریافت افرادی که در مناطقی با پوشش درختان بیشتر زندگی می‌کردند در طول زمان علائم افسردگی کمتری را تجربه کردند.

محققان بررسی کردند که چگونه ویژگی‌های محله، از جمله درخت، پارک، دسترسی به اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، دسترسی به امکانات رفاهی و آلودگی هوا، با تغییرات علائم افسردگی مرتبط است.

این مطالعه گفت که قرار گرفتن طولانی مدت بیشتر در معرض درختان به طور مداوم با سطوح پایین تر افسردگی مرتبط است و افزود که افسردگی تقریباً از هر پنج بزرگسال بالای ۶۰ سال در سراسر جهان یک نفر را تحت تاثیر قرار می دهد.