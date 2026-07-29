به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی‌مجد اظهار داشت: بررسی آخرین وضعیت اجرای قراردادهای راهبردی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع مالی قراردادها پرداخت شده، اما روند تحویل کالا متناسب با میزان پرداخت‌ها پیش نرفته است.

به گفته وی، این موضوع ضرورت افزایش نظارت بر اجرای تعهدات قراردادی و تسریع در فرآیند تأمین را بیش از پیش آشکار می‌کند.

شهابی مجد افزود: در بخش قابل توجهی از قراردادها، پیش‌پرداخت یا علی‌الحساب به پیمانکاران پرداخت شده، اما تحویل کالا هنوز به مرحله مطلوب نرسیده است. از این رو لازم است موانع موجود با سرعت بیشتری برطرف شود تا منابع تخصیص‌یافته هرچه زودتر به تأمین اقلام مورد نیاز تبدیل شود.

وی با بیان اینکه تنها بخشی از قراردادها به مرحله تحویل کامل رسیده‌اند، تصریح کرد: بررسی دلایل تأخیر در اجرای سایر قراردادها و شناسایی گلوگاه‌های اجرایی، در دستور کار سازمان قرار دارد تا روند اجرای تعهدات با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: اولویت سازمان، تسریع در ایفای تعهدات پیمانکاران، تکمیل اسناد مثبته، تعیین تکلیف قراردادهای دارای پیش‌پرداخت و جلوگیری از توقف منابع مالی در مسیر اجرای قراردادها است تا تأمین پایدار اقلام راهبردی حوزه سلامت با کمترین وقفه انجام شود.