به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیبیسی نیوز، جدیدترین اثر وودی آلن با عنوان «کافه سوسایتی» فیلم افتتاحکننده فستیوال فیلم کن امسال خواهد بود.
با نقشآفرینی کریستن استوارت، جسی آیزنبرگ و استیو کارل، این فیلم حول محور کافه سوسایتی دهه ۱۹۳۰ هالیوود میچرخد. به این ترتیب آلن نخستین کارگردانی خواهد بود که سه فیلمش در شب افتتاحیه کن به نمایش درآمدهاند. فیلمهای «پایان هالیوودی» و «نیمهشب در پاریس» به ترتیب جشنوارههای ۲۰۰۲ و ۲۰۱۱ کن را افتتاح کرده بودند.
به گفته سازماندهندگان این فستیوال، فیلم «کافه سوسایتی» داستان مرد جوانی را تعریف میکند که در دهه ۱۹۳۰ به امید یافتن کار در صنعت فیلم وارد هالیوود میشود و خود را در مرکز «کافه سوسایتی» چالاک و پرانرژی میبیند که یکی از شاخصههای کلیدی آن دوران بود.
«کافه سوسایتی» در بخش خارج از رقابت فستیوال کن امسال به نمایش درمیآید که از روز یازدهم ماه مه آغاز میشود و تا روز بیست و دوم این ماه ادامه دارد. این فیلم که اواخر امسال اکران عمومی میشود، بعد از «سرزمین ماجراجویی» و «افراط آمریکایی»، سومین پروژه مشترک استوارت و آیزنبرگ است.
از دیگر فیلمهایی که نمایششان در فستیوال کن تایید شده میتوان به «هیولای پول» ساخته جودی فاستر با نقشآفرینی جولیا رابرتز و جرج کلونی و «بیافجی» ساخته استیون اسپیلبرگ اشاره کرد. لیست کامل فیلمهای کن در اواسط ماه آوریل منتشر میشود.
