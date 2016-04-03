فراخوان دومین جایزه سپیدار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دور جایزه «سپیدار» که جشنوارهای در حوزه محیط زیست است در دو بخش آثار ادبی و غیرادبی برای کودکان و نوجوانان و بخش ادبی آثار چاپنشده برای نویسندگان و شاعران برگزار میشود.
جایزه «سپیدار» که با تاکید بر فرهنگسازی در زمینه محیط زیست شکل گرفته است در دومین دور برگزاری خود به صورت فردی و گروهی در قالب بخشهای ادبی و غیرادبی ویژه کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال برگزار میشود.
مهلت ارسال آثار ۳۰ اردیبهشتماه سال جاری است و علاقهمندان به شرکت در این مسابقه که به دو صورت فردی و گروهی برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال امکانپذیر است میتوانند در این رقابت مشارکت کنند.
در بخش فردی کودکان و نوجوانان میتوانند با ارسال شعر یا داستان، عکس و فیلم کوتاه یا گزارش و مصاحبه در مسابقه مشارکت کنند و در بخش گروهی علاقهمندان میتوانند با ایجاد گروههایی حداکثر پنج نفری در قالب جمع دوستان و همکلاسیها فعالیتهای محیط زیستی انجام دهند و گزارش فعالیتهای محیط زیستی خود را مانند تفکیک زباله، کمک به حیوانات بیسرپناه و پاکسازی ارسال کنند یا در محیط اجتماعی مجازی گروههای محیط زیستی را سامان داده و آدرس گروه خود را به دفتر مسابقه ارسال کنند.
بنا بر اعلام، به ۴۰ نفر برگزیده تبلت و لوح تقدیر اهدا میشود.
در بخش مسابقه ادبی آثار چاپنشده ویژه نویسندگان و شاعران آثار چاپنشده داستانی (داستان کوتاه، بلند، رمان) و شعر که ویژه کودکان و نوجوانان نوشته شدهاند و آثاری که قبلا در جایی چاپ نشدهاند، میتوانند رقابت کنند. به سه اثر برگزیده در هر رشته به ترتیب ۶، ۴ و ۲ میلیون تومان تعلق خواهد گرفت.
علاقهمندان میتوانند اثار خود را به نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، پلاک ۲۴، شرکت انتشارات فنی ایران، طبقه اول، دبیرخانه جایزه «سپیدار» ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا ۳۰ اردیبهشتماه معین شده است.
این جایزه توسط سازمانها و بخشهای مختلفی مثل سازمان حفاظت از محیط زیست، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و... برگزار میشود.
نظر شما