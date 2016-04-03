پیام های قرآنی باید توسط رسانه ها به مردم منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیران صدا وسیما و شهرداری قزوین ضمن تقدیر از خدمات ارائه شده در ایام نوروز گفت:در حالیکه بسیاری از مردم در ایام نوروز به تعطیلات می‌روند افراد زیادی هستند که فعالیت آنها دوچندان می شود زیرا رسالت آنها خدمت رسانی به دیگران است که جا دارد از این افراد تشکر کنیم.

وی افزود: صدا وسیما از جمله نهادهایی است که در تعطیلات هم باید فعالیت کند و رسالت سنگینی در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی دارد اما انتظار می رود برنامه هایی متناسب با نیازهای جامعه تولید و پخش کند.

امام ‌جمعه قزوین مدیریت شهری را نیز کاری سخت و پیچیده دانست و یادآورشد: مدیریت شهری بسیار سخت و مسئولیت آن سنگین است که مدیران شهری و شهردار در این حوزه تلاش‌های قابل توجهی در نوروز انجام دادند که جای تقدیر دارد.

نماینده ولی ‌فقیه و امام جمعه قزوین بیان کرد: نقش نخبگان در هدایتگری جامعه به مسیر درست رسالتی سنگین و خطیر است و نخبگان باید در جامعه حضوری فعال داشته باشند و تلاش کنند تا همه افراد بویژه گروهی که به اصطلاح قشر خاکستری جامعه نامیده می شوند و اکثر جامعه را تشکیل می‌دهند، در مسیر درست زندگی قرار گیرند.

آیت‌الله عابدینی با تأکید بر انتقال پیام‌های قرآنی به جامعه توسط رسانه ها اضافه کرد: اگر در رسالت انتقال پیام‌های قرآنی که همان نشاط، وحدت،پیشرفت، انسجام، همدلی، اقدام و عمل است، کوتاهی کنیم جامعه دچار تنش، چالش و مشکلات جدی خواهد شد.

ابوالفضل معصومی فر، مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین هم در این دیدار از حمایت‌ و رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان تشکر کرد و افزود: صدا وسیما مخاطبان گسترده ای دارد که تامین خواسته همه سلایق سخت است.

وی بیان کرد: جذب مخاطب از رویکردهای مهم رسانه ملی است و با نگاه کارشناسی به موضوعات تلاش می کنیم تعامل لازم بین مصلحت و نیاز مخاطب برقرار شود.

معصومی فر یادآورشد: تلاش می کنیم ضمن انتقال پیامهای ارزشی و دینی به موضوعات سرگرم کننده و آگاه بخشی در قالب برنامه های متنوع رادیویی و تلویزیونی توجه شود.

مسعود نصرتی شهردار قزوین هم گزارشی از برنامه های فرهنگی و اموزشی و سرگرم کننده شهرداری و سازمان فرهنگی ورزشی در ایام نوروزبویژه جشنواره اسباب بازی ارائه کرد.