به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی صبح سه شنبه در نشست با مدیران دستگاه‌های اجرایی استان افزود: دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد چهار ساله خود را برای ارزیابی و ارسال به وزارتخانه ها با هدف تقویت نقاط قوت و رفع مشکلات و موانع در برنامه ریزی های آینده به استانداری ارائه می دهند.

وی بیان کرد: گزارش عملکرد دستگاه‌ها در فصل‌های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، منابع آب، مسکن، انرژی، گردشگری، محیط زیست، حمل و نقل، ارتباطات، بهداشت، آموزش و پرورش، علوم و فناوری و زنان و خانواده تهیه و ارائه خواهند شد.

محمدی تصریح کرد: در این گزارش برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها وعملکردها به صورت دقیق و منسجم و مشکلات و موانع موجود نیز ارائه شده باشد.

وی اظهار کرد: تهیه گزارش به صورت کامل از نقاط قوت و ضعف دستگاه‌های استان برای ارسال به وزارتخانه‌های مربوطه است و وزارتخانه‌ها تلاش می کنند تا در برنامه های پیشرو نقاط ضعف، مشکلات و موانع دستگاه‌های مرتبط را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنند.

محمدی عنوان کرد: گزارش عملکرد دستگاه‌ها در ۱۲ فصل ارائه می‌‌شود و این گزارشات به دو صورت شکلی و محتوایی تهیه و در قالب کتاب یا کتابچه به هیئت دولت و وزاتخانه‌ها ارسال خواهد شد.

معاون استاندار گفت: پایه و اساس گزارش عملکرد دستگاه‌های استان سند آمایش سرزمینی خواهد بود.