ثریا حکمت به خانه ابدی بدرقه شد/ بانویی که دغدغه مردم را داشت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه بیست و یکم فروردین ماه مراسم تشییع پیکر زنده یاد ثریا حکمت بازیگر سینما و تلویزیون با حضور جمعی از هنرمندان و مدیران سازمان سینمایی از جمله حجت‌الله ایوبی رییس سازمان سینمایی و حبیب ایل‌بیگی رییس اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در محل ساختمان شماره دو خانه سینما برگزار شد.

در ابتدای این مراسم علی دهکردی نایب رییس انجمن بازیگران سینمای ایران با ابراز تسلیت به خانواده این هنرمند و همه سینماگران کشور گفت: ثریا حکمت همکار قدیمی و باسابقه ما در سینمای ایران بود. مهمترین ویژگی که برای این هنرمند می توان نام برد قدمت فعالیت او در حوزه سینما است. او در سال هایی در سینما و تلویزیون کار می کرد که فعالیت در این حوزه چه از نظر تولید و چه از نظر شرایط موجود از جمله جنگ و بمباران ها بسیار سخت بود. هنرمندانی از این دست در چنین شرایطی تلاش می کردند تا مردم بتوانند زندگی خوبی داشته باشند.

وی بیان کرد: هنرمندانی مانند حکمت در آن دوران سختی های بسیاری را متحمل شدند تا در نهایت راه برای بازیگرانی مانند ما که نسل بعدی سینما به شمار می روند، باز شود.

نایب رییس انجمن بازیگران سینمای ایران ادامه داد: گروهی از بازیگران قدیمی در نقش های کوتاه و بلند در سال های بسیار سختی فعالیت می کردند و ما موظف هستیم به آنها احترام بگذاریم و آنها را ارج نهیم. این رفتن های تلخ و ناگهانی مانند رفتن ثریا حکمت برای افرادی مانند ما زنگ خطری است که به خاطر داشته باشیم باید هوای یکدیگر را داشته باشیم و از نظر صنفی و حرفه‌ای امیدوار باشیم که تلاش های مختلفی که برای امنیت شغلی از سوی خانه سینما و سازمان سینمایی دنبال می شود، به نتیجه رسد و شغلی مانند شغل بازیگری بتواند تعریف درستی داشته باشد.

این بازیگر سینما و تلویزیون تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که همه چیز در زمینه ایجاد امنیت شغلی به دست خانه سینما، سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست. در واقع ما چشم به تایید قوانین زیربنایی توسط نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی هستیم تا بازیگران و هنرمندان بتوانند مشمول بیمه بیکاری شوند.

دهکردی گفت: از حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی برای تمام تلاش هایی که تا امروز در این زمینه داشته است، تشکر می‌کنیم و در کنار آن خواهش می کنیم که این موضوع را جدی تر بگیرد تا این ناامیدی و نگرانی ما از آینده‌مان برطرف شود و ما بتوانیم در آینده بهتر و بیشتر در حوزه فعالیتی خود کار کنیم.

در ادامه این مراسم حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی گفت: امیدوارم در سال جاری با تلاش و پشتکار بیشتری به دنبال فعالیت ها و اهداف خود باشیم. آنچه که در خصوص هنرمندانی مانند ثریا حکمت در جامعه فرهنگی ما رخ می دهد، دل همه ما را به درد می آورد و ما تمام تلاش خود را می کنیم تا چنین مشکلاتی را برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: همه ما نیازمند آن هستیم تا حمایت ها قانونی شود و اگر به دنبال ایجاد مزیت نسبی فرهنگ کشور باشیم که هستیم باید برای آینده نخبگان هنری خود تلاش کنیم. کسانی که وارد عرصه هنر می شوند کار سختی را در پیش دارند و مردم تنها قسمت های خوش فعالیت آنها را می بینند و نمی دانند که در پشت پرده چه مشکلاتی را پشت سر می گذارند.

رییس سازمان سینمایی بیان کرد: امیدوارم این عزمی که در دولت به وجود آمده است با توجه به همکاری میان ما و هنرمندان و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قوانینی ایجاد شود که اهالی هنر دیگر نگران آینده خود نباشند و روی فعالیت های هنری خود تمرکز کنند و ما در این زمینه قول می دهیم که همه تلاش خود را برای ایجاد شرایط مناسب انجام دهیم.

ایوبی ادامه داد: بی شک تلاش های ثریا حکمت در حوزه هنر صدقه جاریه برای مردم به شمار می رود. اگر امروز از فرهنگ کشور می گوییم به این دلیل است که آجر آجر این بنا را حکمت ها گذاشته اند، به گونه ای که امروز همه جهان با چشم لذت به این بنای باشکوه نگاه می کنند.

در ادامه مراسم خسرو امیرصادقی از جمله کارگردانان سینمای ایران گفت: مدت ها بود برای فیلم جدیدی که می خواهم آن را بسازم به دنبال یک اسم می گشتم تا اینکه خبر فوت ثریا حکمت را به ما دادند. در آن زمان همسرم گفت «پایان یک زن» و این چه اسم زیبایی برای یک فیلم می تواند باشد.

وی ادامه داد: آدمیت و انسانیت به تنهایی یک مکتب به شمار می رود و این مساله در این دوره و زمانه خریدار ندارد و اگر هم داشته باشد، نادر است. لوتی‌گری و معرفت یک دنیای جداگانه است که این روزها کمتر شناخته می شود. کمتر کسی نمی داند که فعالیت من و زنده یاد حکمت از سال ۵۶ آغاز شده است. او در سال ۶۱ در حالی که مونا دخترش را باردار بود با من در یک تئاتر کار می‌کرد و دستمزد ۱۸ هزار تومانی که مبلغ قابل توجهی در آن زمان به شمار می رفت، دریافت می کرد. او در آن زمان هر ماه نصف مبلغ حقوق خود را به بی بضاعت ها کمک می کرد و من همیشه به او می گفتم که باید اندازه دلسوزی را رعایت کند، اما او هیچ گاه دلش نمی آمد که به کسی کمک نکند.

این هنرمند بیان کرد: ای کاش زمانی که زنده هستیم آن قدر به یاد هم باشیم و فکرهای منفی را از خود دور کنیم تا بتوانیم به خوبی زندگی کنیم و کاش تمام حرف هایی که در روز تشییع جنازه هنرمندان زده می شود، قبل از مردن آنها به خاطر می آمد.

امیرصادقی گفت: وجود زنده یاد ثریا حکمت دردمند بود و درد عامیانه مردم را به خوبی حس می کرد و این حس را به نقشی که بازی می کرد، منتقل کند. متاسفانه ما نتوانستیم نسبت به این هنرمند ادای دین کنیم و به او رسیدگی کنیم.

مهدی فخیم زاده کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون در ادامه این مراسم توضیح داد: من دو کار با ثریا حکمت را پشت سر گذاشتم. این هنرمند هزینه زیادی برای ایجاد حس در نقش خود می کرد و توانایی بسیاری در بازی داشت، اما بیش از هر چیز او مادر بسیار فداکار و خوبی بود.

این هنرمند با اشاره به اینکه زندگی همه ما بازیگران یک تراژدی است، تاکید کرد: هنرمندان در حالی جلوی دوربین می روند و نقش خود را بازی می کنند که مخاطب نفهمد پشت تمام این نقش بازی کردن ها چه می گذرد.

فخیم زاده در پایان گفت: ما نه بازنشستگی داریم و نه بیمه بیکاری و باید شرایطی فراهم شود تا در دوران بازنشستگی بتوانیم از پس زندگی خود برآییم. این مشکل همه هنرمندان و فعالان عرصه سینما است. امروز ثریا حکمت به عنوان یک چهره شناخته شده در سینما و تلویزیون تشییع می شود، اما بسیاری از فعالان در این عرصه وجود دارند که اسم و رسمی ندارند و تمام زندگی خود را برای سینما و تلویزیون گذاشتند و در نهایت در سکوت خبری و در شرایط نامناسب فوت می کنند.

مراسم ختم زنده یاد ثریا حکمت روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار می شود.