انتقاد وزیر خارجه فرانسه از کارشکنی اوکراین در پیمان صلح مینسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،‌ «ژان مارک ایرو» وزیر خارجه فرانسه در دیدار خود از مسکو اظهار داشت که دولت اوکراین بایستی به تعهدات خود پایبند بماند و گامهای عینی و ملموسی را در جهت اجرای پیمان صلح مینسک بردارد.

بنا بر گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو،‌ وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت که دولت اوکراین با توجه به وضعیت ویژه در دونباس و روند انتخاباتی در منطقه، بایستی اصلاحاتی را اِعمال نماید و اصلاحیه های دقیقی را به قانون اساسی خود ضمیمه سازد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که نتایج این اقدامات تا پایان سال جاری حاصل شود.

به نقل از روزنامه فیگارو، این نخستین باریست که دولت فرانسه در قبال مناقشه اوکراین جانب مسکو را گرفته است.

در گذشته، اکثر کشورهای غربی روسیه را برای به تأخیر انداختن فرآیند صلح در شرق اوکراین مورد انتقاد قرار می دادند. این باور وجود داشت که مسکو از اِعمال فشار کافی بر شبه نظامیان دونباس خودداری می کند؛ شبه نظامیانی که بنا به ادعای غرب تحت کنترل کرملین بوده و از قرار معلوم مسئول اصلی نقض مکرر آتش بس در منطقه به شمار می روند.

اما روز سه شنبه، وزیر خارجه فرانسه آشکارا تأیید کرد که کِی یف درحال کارشکنی در روند صلح دونباس است.

وزیر خارجه فرانسه همچنین اقدامات جدید ولادیمیر گرویسمان، نخست وزیر اوکراین، را محکوم کرد. از جمله این اقدامات می توان از تأسیس وزارتخانه ای با عنوان «قلمرو اشغالی» نام برد؛‌ عبارتی که کی یف برای اشاره به جمهوریهای خلق «دونتسک» و «لوگانسک» از آن استفاده می کند. به گزارش روزنامه فیگارو، این دیپلمات عالیرتبه فرانسوی به دولت اوکراین هشدار داد که اقدام مزبور می تواند اجرای پیمان مینسک را به تأخیر اندازد.

گفتنی است که وزیر خارجه روسیه نیز از این اقدام نخست وزیر اوکراین انتقاد کرد. روسیه نگران آن است که وزارتخانه جدیدالتأسیس اوکراین برای تصرف نظامی جمهوریهای خلق دونتسک و لوگانسک اقدام کرده و در نتیجه شرایط منطقه را وخیم تر نماید.