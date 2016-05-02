ثبت نام در۳۲مین دوره مسابقات سراسری قرآن تاروز مسابقات ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه ثبت نام در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن از ۱۵ فروردین‌ماه آغاز شده است، گفت: مهلت ثبت نام در این مسابقات در هر شهرستان پایان نیافته و تا روز برگزاری مسابقات ادامه می یابد و شهرستان‌ها آماده برگزاری مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات هستند.

حسینی افزود: کلیه شرکت کنندگان غیر دانش آموز هم می توانند در این مسابقات شرکت کنند لذا علاقه مندان می توانند به سایت رسمی مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.quraniran.ir مراجعه کنند.

وی در ادامه گفت: همچنین علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به ادارات اوقاف و امور خیریه استان‌ها و شهرستان‌ها نسبت به آخرین مهلت ثبت نام اطلاعات کسب کند.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به زمانبندی برگزاری مسابقات عنوان کرد: طبق جدول اعلام شده از سوی دبیرخانه مسابقات، مرحله شهرستانی این مسابقات از ۱۲ اردیبهشت‌ماه آغاز و تا ۱۳ خردادماه ادامه دارد و مرحله استانی این مسابقات نیز از ۲۰ تیرماه تا ۱۲ شهریورماه برگزار خواهد شد