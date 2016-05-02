به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی «مدرسه» پیش از ظهر امروز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت با حضور امیرحسین اخوین دبیر جشنواره، محیالدین جبلی دبیر علمی جشنواره و سیدجواد هاشمیان دبیر اطلاعرسانی جشنواره در تالار زندهیاد امیرحسین فردی حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.
شناسایی استعدادهای کودک و نوجوان در حوزه فیلمسازی
امیرحسین اخوین در این نشست گفت: حُسن بزرگ جشنواره فیلم کوتاه مدرسه در این است که دانشآموزان برگزیده پس از اتمام جشنواره رها نشده و برای آنها کارگاههای آموزشی برپا میشود. در واقع یکی از جوایز برگزیدگان شرکت آنها در این کارگاههاست، چراکه هدف ما استعدادیابی و آموزش دانشآموزان خلاق در حوزه فیلمسازی است.
وی افزود: یکی دیگر از ویژگیهای این جشنواره در این است که فیلمهای برگزیده در دبیرخانه و آرشیو باقی نمانده و فرصت اکران پیدا میکنند. طبق توافقنامهای که با شبکه کودک و نوجوان داشتیم قرار است فیلمهای برگزیده از این شبکه پخش شوند.
دبیر چهارمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانشآموزشی مدرسه همچنین به ارسال فیلمهای برگزیده به دیگر جشنوارهها نیز اشاره کرد و گفت: جشنواره برای هرچه بهتر و بیشتر دیده شدن فیلمها برنامهریزیهای مفصلی انجام داده است. یکی از برنامههای ما ارسال فیلمهای برگزیده به دیگر جشنوارههاست. به عنوان مثال فیلم مستند «رومیزی» به کارگردانی مشترک سروش سراب هرسينی و سيد محمدعلی محمودی که یکی از برگزیدگان دوره سوم بود به جشنواره فیلم «عمار» فرستاده شد و در آنجا نیز در بخش اصلی مقام آورد.
شرایط برگزاری چهارمین دوره جشنواره
دبیر چهارمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانشآموزی «مدرسه» زمانبندی ارسال فیلمها را به این شرح بیان کرد: مهلت ارسال آثار از طریق بارگزاری در سایت جشنواره تا پایان خرداد امسال تعیین شده است. داوریهای مردمی نیز از پنجم تیر تا ۲۵ شهریور انجام شده و در نهایت مراسم اختتامیه نیز در روز پنجشنبه هشتم مهر در تالار اندیشه حوزه هنری برپا میشود. شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه هنری انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، ستاد علوم شناختی، مرکز استعدادهای درخشان، مدرسه هنر ور سانه آینه، موسسه سفیر فیلم و سایت آپارات از حامیان برگزاری این دوره از جشنواره هستند.
اخوین درباره داوران این دوره از جشنواره نیز اشاره کرد: موسسه «سفیر فیلم» و باشگاه فیلم سوره انتخاب آثار را بر عهده دارند. همچنین هادی مقدم دوست در بخش فیلمهای داستانی، هادی محمدیان در بخش انیمیشن، حامد شکیبانیا در بخش فیلمهای مستند و علی عبدالعلیزاده نیز در بخش فیلمهای علمی داوری آثار را بر عهده دارند.
جشنواره «مدرسه» و اهداف آموزشی
محی الدین جبلی دبیر علمی چهارمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانشآموزی «مدرسه» نیز در این نشست گفت: این جشنواره در راستای طرح «شهاب» وزارت آموزش و پرورش که هدف آن کشف استعدادهای حوزههای مختلف است، برگزار میشود بنابراین آموزش و تربیت، مهمترین هدف مسئولان جشنواره است به همین دلیل دانشآموزان فیلمساز پس از پایان جشنواره به هیچ عنوان رها نمیشوند.
وی افزود: در این دوره از جشنواره ۱۰۰ دقیقه فیلم آموزشی در سه بخش با عنوانهای «ایده و خلاقیت»، «سیر تا پیاز» و «فیلمسازی» برای استفاده شرکتکنندگان تولید شده است. در فیلمهای بخش اول ایدهپردازی آموزش داده میشود. فیلمهای بخش دوم مخاطبان را با قالبهای هنری جشنواره شامل «فیلمهای داستانی»، «فیلمهای مستند»، «انیمیشن» و «کلیپهای تبلیغاتی، آموزشی و علمی» آشنا میکند. همچنین در فیلمهای بخش سوم نیز کارگردانی، فیلمنامهنویسی، تدوین، فیلمبرداری و بازیگری آموزش داده شدهاند. همچنین بخش نقد عکس و نقد فیلم نیز در سایت «هنر ما» راهاندازی و در آن نقد فیلمهای شرکت کننده در دورههای گذشته جشنواره بارگذاری شد تا دانشآموزان هم با مفاهیم نقد فیلم آشنا شده و خود تشویق به نگارش نقد شوند.
در سه دوره گذشته جشنواره «مدرسه» چه گذشت؟
اخوین همچنین در بخش دیگری از این نشست به ارائه گزارش مختصری از روند برپایی سه دوره گذشته جشنواره پرداخت: دوره نخست جشنواره صرفا در فضای مدارس استعدادهای درخشان توسط گروه «هنر ما» که مجری دورههای آموزش هنر در این مدارس است، برگزار شد. در این دوره ۸۰ فیلم از مجموع چهار مدرسه به دبیرخانه رسید.
وی ادامه داد: در دوره دوم نیز از هشت مدرسه مجموعه ۱۲۰ اثر به دبیرخانه رسید، اما از دوره سوم جشنواره به صورت کشوری برگزار شد و در مجموع دبیرخانه از ۲۰ استان کشور، ۱۶۶۸ فیلم دریافت کرد. در این دوره فیلمهای شاخصی از شهرهایی که در معادلات هنری کشور جایی نداشتند، به جشنواره رسید. در این دوره همچنین بخش داوری مردمی نیز به جشنواره اضافه شد.
در پایان این نشست نیز از تیزر این دوره از جشنواره رونمایی شد.
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