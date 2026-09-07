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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

تهران برای ال‌نینو آماده می‌شود؛ سناریوهای پاییزی پیش‌بینی شد

تهران برای ال‌نینو آماده می‌شود؛ سناریوهای پاییزی پیش‌بینی شد

تهران- مدیر مرکز مدیریت بحران استانداری تهران تأکید کرد: برنامه‌ریزی منسجمی برای مواجهه با پیامدهای پدیده ال‌نینو در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی‌مهر، رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران، ظهر دوشنبه بر ضرورت برنامه‌ریزی پیش‌دستانه و هماهنگی منسجم میان نهادهای مسئول تأکید کرده و با اشاره به تغییرات جوی فصل پاییز و احتمال بروز پدیده ال‌نینو، گفت: در مدیریت بحران، پیشگیری و آمادگی پیش از وقوع حادثه نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات دارد و به همین دلیل، برنامه‌ریزی برای مواجهه با پیامدهای احتمالی این پدیده باید با رویکردی منسجم و هماهنگ دنبال شود.

رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران همچنین بر پایش مستمر شرایط، ارتقای آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و پیش‌بینی سناریوهای مختلف تأکید کرد و گفت: هدف این است که در صورت بروز شرایط نامساعد، دستگاه‌ها با تقسیم کار مشخص و آمادگی لازم وارد عمل شوند.

به گفته وی، این مرکز هماهنگی و آمادگی دستگاه‌های مسئول را به‌صورت مستمر پیگیری خواهد کرد تا اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع مخاطرات انجام شود و خدمت‌رسانی به مردم در شرایط بحرانی با کمترین وقفه ادامه یابد.

کد مطلب 6940078

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