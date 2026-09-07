به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدیمهر، رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران، ظهر دوشنبه بر ضرورت برنامهریزی پیشدستانه و هماهنگی منسجم میان نهادهای مسئول تأکید کرده و با اشاره به تغییرات جوی فصل پاییز و احتمال بروز پدیده النینو، گفت: در مدیریت بحران، پیشگیری و آمادگی پیش از وقوع حادثه نقش تعیینکنندهای در کاهش خسارات دارد و به همین دلیل، برنامهریزی برای مواجهه با پیامدهای احتمالی این پدیده باید با رویکردی منسجم و هماهنگ دنبال شود.
رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران همچنین بر پایش مستمر شرایط، ارتقای آمادگی دستگاههای خدماترسان و پیشبینی سناریوهای مختلف تأکید کرد و گفت: هدف این است که در صورت بروز شرایط نامساعد، دستگاهها با تقسیم کار مشخص و آمادگی لازم وارد عمل شوند.
به گفته وی، این مرکز هماهنگی و آمادگی دستگاههای مسئول را بهصورت مستمر پیگیری خواهد کرد تا اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع مخاطرات انجام شود و خدمترسانی به مردم در شرایط بحرانی با کمترین وقفه ادامه یابد.
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