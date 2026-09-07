https://mehrnews.com/x3cZKq ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۴ کد مطلب 6940624 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۴ مشگین شهر؛ حضور پرشور مردم انقلابی مشگین شهر- مردم انقلابی مشگین شهر با حضور پرشور خود، بر ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6940624 کپی شد مطالب مرتبط دشمن به دنبال کاهش آستانه مقاومت مردم است اعزام گروه جهادی گفتمان ناب تهران به روستای پشته قره آغاج مشگین شهر تداوم حضور پرشور مردم اردبیل در تجمع شبانه مشگین شهر میزبان ۲ میلیون گردشگر شد حماسه سازی سلماسی ها در صد و نود و یکمین شب اقتدار ملی هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم است برداشت ۳۰ هزارتن انگور در مشگینشهر؛ باغداران چشمانتظار بازار مناسب اتحاد مردم، مهمترین سد برابر جنگ شناختی دشمن است برچسبها اردبیل تجمع مردمی مشگین شهر
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