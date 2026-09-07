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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۴

مشگین شهر؛ حضور پرشور مردم انقلابی

مشگین شهر؛ حضور پرشور مردم انقلابی

مشگین شهر- مردم انقلابی مشگین شهر با حضور پرشور خود، بر ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.

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کد مطلب 6940624

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