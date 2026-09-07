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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۹

پس از شکست برابر پرسپولیس؛

سرمربی ذوب‌آهن استعفا کرد؛ ویسی:«لمپن»نیستم که بمانم تا اخراجم کنند

سرمربی ذوب‌آهن استعفا کرد؛ ویسی:«لمپن»نیستم که بمانم تا اخراجم کنند

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پس از شکست برابر پرسپولیس از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی پس از شکست ۲ بر صفر شامگاه دوشنبه تیم فوتبال ذوب آهن برابر پرسپولیس در نشست خبری از مسئولیتش استفعا کرد.

وی در این مورد گفت: وقتی برای تیم های نساجی، خیبر و چند تیم دیگر چنین اتفاقی رخ می دهد طبیعی است که برای ما هم اتفاق خواهد افتاد. رقیبان ما تراکتور و سپاهان و پرسپولیس و تیم های بالای جدول نیستند. رقبای ما میانه های جدول هستند که ما داریم با آنها رقابت می کنیم از ۶ بازی ۶ امتیاز گرفته ایم.

ویسی ادامه داد: اما من به احترام هواداران ذوب آهن و این که نمی توانند من را تحمل کنند دست باشگاه را باز می گذارم و خودم دیگر سر تمرین نمی روم. وقتی هوادار از کادر فنی راضی نیست من خیلی باید لمپن باشم که بمانم تا اخراجم کنند و پولم را بگیرند.

وی ادامه داد: تحمل هواداران و مدیران باشگاه ها کم شده است و ترکش آن به من خورده است. من یک مربی حرفه ای هستم و دیگر به اصفهان نمی روم و منتظر تصمیم مدیران باشگاه هستم. امیدوارم مربی بیاید که بتواند بهترین کارایی را برای ذوب آهن داشته باشد.

کد مطلب 6940530

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    نظرات

    • هوشنگ حداد IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      1 0
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      ضمن احترام به مربیان داخلی .شرایط اقتصادی از لحاظ ارزی را درک میکنیم ولی چیزی از این مربیان تکراری عاید فوتبال ایران نمی شود مربیان با کلاس جهانی روش و شیوه نو برای رشد فوتبال می طلبد .
    • نوری IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      2 2
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      آقای ویسی بجای قضاوت و اظهار نظر رنگی،در مورد دیگران به فکر تیمت بودی

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