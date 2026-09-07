به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی پس از شکست ۲ بر صفر شامگاه دوشنبه تیم فوتبال ذوب آهن برابر پرسپولیس در نشست خبری از مسئولیتش استفعا کرد.

وی در این مورد گفت: وقتی برای تیم های نساجی، خیبر و چند تیم دیگر چنین اتفاقی رخ می دهد طبیعی است که برای ما هم اتفاق خواهد افتاد. رقیبان ما تراکتور و سپاهان و پرسپولیس و تیم های بالای جدول نیستند. رقبای ما میانه های جدول هستند که ما داریم با آنها رقابت می کنیم از ۶ بازی ۶ امتیاز گرفته ایم.

ویسی ادامه داد: اما من به احترام هواداران ذوب آهن و این که نمی توانند من را تحمل کنند دست باشگاه را باز می گذارم و خودم دیگر سر تمرین نمی روم. وقتی هوادار از کادر فنی راضی نیست من خیلی باید لمپن باشم که بمانم تا اخراجم کنند و پولم را بگیرند.

وی ادامه داد: تحمل هواداران و مدیران باشگاه ها کم شده است و ترکش آن به من خورده است. من یک مربی حرفه ای هستم و دیگر به اصفهان نمی روم و منتظر تصمیم مدیران باشگاه هستم. امیدوارم مربی بیاید که بتواند بهترین کارایی را برای ذوب آهن داشته باشد.