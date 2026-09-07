بذرافشان توضیح داد؛ چرا قیمت طلا و سکه امروز کاهش یافت؟

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر و نقره تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار طلا و سکه اظهار کرد: امروز همزمان با بازگشایی بازارهای جهانی، اونس طلا با کاهش ۴۲ دلاری همراه شد و کاهش نرخ ارز در بازارهای داخلی نیز به افت قیمت‌ها در بازار طلا و سکه منجر شد.

وی افزود: قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار که در اوج به حدود ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده بود، امروز با کاهش حدود ۶۲۵ هزار تومانی به ۲۳ میلیون و ۲۷ هزار تومان رسید.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازار سکه نیز کاهش نسبی قابل توجهی ثبت شد؛ به‌طوری که سکه طرح جدید با کاهش ۷.۵ میلیون تومانی به ۲۲۹ میلیون تومان و سکه طرح قدیم با کاهش ۸ میلیون تومانی به ۲۲۶ میلیون تومان رسید.

بذرافشان گفت: نیم‌سکه نیز با کاهش ۲ میلیون تومانی، ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه با کاهش ۱.۵ میلیون تومانی، ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی با کاهش یک میلیون تومانی، ۳۳ میلیون تومان معامله شد.

وی درباره حباب سکه نیز اظهار کرد: حباب سکه امروز حدود ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافت و به ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید.

بذرافشان تصریح کرد: این افت قیمت‌ها در حالی رقم خورد که بازار طلا و سکه پیش از این به سطوح بالاتری از قیمت رسیده بود اما دو عامل موثر بر بازار یعنی نرخ اونس جهانی طلا و کاهش نسبی نرخ ارز در بازار داخل، به نرولی شدن قیمت طلا و سکه منجر شد.