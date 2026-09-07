لاوروف: پیوستن ایران به توافق مکه گامی در جهت درست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که مسکو پیوستن ایران به «توافق مکه» (میان پاکستان، ترکیه و عربستان) را گامی در جهت درست تلقی خواهد کرد.

وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: اطمینان دارم که اگر الجزایر نیز ابراز تمایل کند، این امر تأثیر مثبتی خواهد داشت. معتقدم اگر چنین سازوکاری در مقطعی بر سر شرایط مشارکت ایران در این فرایند به توافق برسد، این اقدام، عملی‌ ترین گام در راستای همان مسیری خواهد بود که ما هنگام تدوین طرح خود مد نظر داشتیم.

سرگئی لاوروف سپس اضافه کرد: ما هیچ‌ گونه ادعای تقدم و برتری نداریم؛ این طرح را می‌ توان هر نامی که مایل باشند، نامید. با این حال، روندهایی در حال شکل‌ گیری است؛ مردم کم‌ کم متوجه می‌ شوند، از آنجا که ما در کنار یکدیگر زندگی می‌کنیم، نباید برای هم تهدید ایجاد کنیم. متأسفانه همه در ایالات متحده آماده حمایت از این روند نیستند و اسرائیل آشکارا با آن مخالفت می‌کند و معتقد است تا زمانی که ایران درهم‌کوبیده نشود، هیچ اتفاق خوبی نخواهد افتاد. من بر این باورم که به‌مرور زمان، اوضاع سامان خواهد یافت.

وی سپس اضافه کرد: ایالات متحده شرکای نزدیک روسیه را از تجارت با مسکو منصرف می‌ کند تا هرگونه فرصت اقتصادی را به سمت خود هدایت کند. آن سطح روابطی که میان روسیه و غرب تا قبل از فوریه ۲۰۲۲ جریان داشت، دیگر هرگز برقرار نمی شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا کاملاً بی‌اعتبار شده است و عوامل بازدارنده آن نیز ماهیت خود را از دست داده اند. معماری امنیتی اوراسیایی به سرعت شکل نمی گیرد، اما نتیجه نهایی تشکیل این معماری پایدار، مطمئن و بلندمدت خواهد بود.

وزیر امور خارجه روسیه در ادامه افزود: روند تنوع‌ بخشی به صادرات منابع انرژی روسیه به شرق با سرعت در حال انجام است؛ اروپا با رویگردانی از انرژی روسیه به خود آسیب می‌زند. روسیه با استفاده از دلار در مبادلات مالی مخالفتی ندارد، اما اگر استفاده از آن غیرممکن باشد، مسکو منافع خود را در نظر خواهد گرفت.