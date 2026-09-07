به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جعفرنژاد ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از باغات پسته یامچی شهرستان مرند در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به ظرفیتهای آذربایجانشرقی در تولید این محصول اظهار کرد: توسعه کشت پسته در سالهای اخیر به دلیل ارزش اقتصادی، ظرفیت ارزآوری و تحمل نسبی این محصول به شوری خاک و آب مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: توسعه باغات پسته میتواند علاوه بر تبدیل اراضی کمبازده به مناطق با بهرهوری بالاتر، در جایگزینی بخشی از محصولات پرآببر نیز مؤثر باشد؛ موضوعی که بهویژه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اهمیت بیشتری دارد.
۲۸۳۲ هکتار از باغات پسته استان بارور است
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی با بیان اینکه از مجموع ۳۸۰۸ هکتار باغات پسته استان، ۲۸۳۲ هکتار بارور و ۹۷۶ هکتار غیربارور است، گفت: شهرستانهای اسکو، مرند، جلفا، آذرشهر و تبریز از مناطق پیشرو استان در زمینه کشت و تولید پسته به شمار میروند.
جعفرنژاد میزان تولید سالانه پسته استان را ۳ هزار و ۱۳ تن اعلام کرد و افزود: متوسط عملکرد باغات پسته در مناطق تولیدکننده آذربایجانشرقی حدود یک هزار و ۶۰ کیلوگرم در هکتار است.
وی درباره پایینتر بودن عملکرد باغات پسته استان نسبت به برخی مناطق کشور نیز گفت: بخش قابل توجهی از باغات پسته آذربایجانشرقی جوان هستند و درختان عمدتاً حدود ۱۲ سال سن دارند؛ بنابراین هنوز به مرحله باردهی اقتصادی کامل نرسیدهاند.
بارندگی بهاره بر عملکرد پسته اثر گذاشت
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی ادامه داد: علاوه بر جوان بودن باغات، شرایط آبوهوایی در برخی مقاطع فصل بهار نیز بر عملکرد محصول تأثیر گذاشت.
وی افزود: بارندگیهای قابل توجه و افزایش رطوبت در اردیبهشتماه موجب بروز خسارت و اختلال در فرآیند گردهافشانی و تلقیح باغات شد.
جعفرنژاد با اشاره به ارقام عمده پسته کشتشده در استان اظهار کرد: احمدآقایی و اکبری از ارقام اصلی مورد کشت در آذربایجانشرقی هستند و ارقام کلهقوچی، اوحدی، شاهپسند و کرامتی نیز در برخی باغات استان کشت میشوند.
وی پایههای رایج مورد استفاده در باغات پسته استان را بادامی زرند و پسته وحشی عنوان کرد و گفت: توسعه استفاده از پایههای جدید آمریکایی در باغات پسته استان نیازمند مطالعات و بررسیهای کارشناسی است.
پسیل؛ آفت مهم باغات پسته آذربایجانشرقی
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی پسیل پسته را یکی از آفات کلیدی این محصول در منطقه دانست و گفت: این آفت امسال به دلیل شرایط آبوهوایی با طغیان جمعیت مواجه شد و خسارتهایی به باغات وارد کرد.
جعفرنژاد افزود: ریزش میوه و برگ و در نتیجه کاهش عملکرد محصول، از مهمترین خسارتهای ناشی از افزایش جمعیت این آفت بوده است.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان حفظ نباتات برای کاهش مصرف سموم شیمیایی و استفاده از روشهای کمخطرتر و مدیریت تلفیقی آفات، اقداماتی از جمله استفاده از کارتهای زرد و صابونهای حشرهکش را در دستور کار قرار دادهاند.
فعالیت ۳۷ مرکز فرآوری پسته در استان
جعفرنژاد با اشاره به ظرفیت فرآوری پسته در آذربایجانشرقی گفت: در حال حاضر ۳۷ مرکز فرآوری پسته در استان فعالیت دارند که از این تعداد، ۹ مرکز دارای خط کامل فرآوری هستند.
وی ظرفیت فرآوری این واحدها را حدود ۶ تن در ساعت اعلام کرد و افزود: سایر مراکز نیز به صورت نیمهخط یا در مقیاس خانگی به فرآوری پسته اشتغال دارند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی تأکید کرد: با توجه به افزایش تولید و ضرورت ارتقای ارزش افزوده محصول، توسعه و افزایش مراکز فرآوری پسته در استان ضروری است.
وی افزود: توسعه صنایع فرآوری میتواند ضمن جلوگیری از خامفروشی و «ترهفروشی» محصول، زمینه افزایش درآمد باغداران، ایجاد ارزش افزوده و رونق صنایع تبدیلی پسته را فراهم کند.
جعفرنژاد در پایان گفت: توسعه اصولی باغات، استفاده از ارقام و پایههای مناسب، مدیریت صحیح مصرف آب، بهکارگیری روشهای نوین مبارزه با آفات و توسعه صنایع فرآوری میتواند زمینه افزایش بهرهوری و رونق اقتصادی پسته در آذربایجانشرقی را فراهم کند.
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