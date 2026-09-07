به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد غضنفری پور بعدازظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: حادثه تلخ تصادف و انفجار تانکر حامل سوخت که عصر شنبه ۱۴ شهریورماه در محدوده پلیسراه سنندج–همدان رخ داد، بار دیگر عمق تلخی حوادث جادهای و ضرورت آمادگی دستگاههای تخصصی و امدادی برای مدیریت چنین بحرانهایی را نشان داد؛ حادثهای که در پی آن ۱۱ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز مصدوم شدند.
وی گفت: در ساعات پس از وقوع حادثه، یکی از مهمترین اقدامات، شناسایی پیکر جانباختگان و تحویل آنها به خانوادههای داغدار بود؛ فرآیندی که با توجه به شدت سوختگی برخی پیکرها، نیازمند انجام اقدامات تخصصی پزشکی و کارشناسی بود.
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان بیان کرد: بلافاصله پس از انتقال پیکر جانباختگان به پزشکی قانونی، نیروهای تخصصی این مجموعه در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای معاینه، نمونهبرداری و شناسایی پیکرها را آغاز کردند.
وی افزود: در همان ساعات اولیه، پنج پروسکتور، سه پزشک و نیروهای اداری پزشکی قانونی به صورت مستمر درگیر فرآیند شناسایی بودند و تلاش شد تمامی اقدامات تخصصی بدون وقفه انجام شود.
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان ادامه داد: با توجه به شرایط خاص حادثه و شدت آسیبهای وارد شده به برخی از پیکرها، نمونهبرداری در همان ساعات نخست اهمیت زیادی داشت و انجام این اقدامات زمینه تسریع در روند احراز هویت جانباختگان را فراهم کرد.
شناسایی هشت جانباخته در نخستین مرحله
غضنفریپور بیان کرد: صبح روز ۱۵ شهریورماه با حضور اولیای دم و انجام مراحل قانونی، هویت هشت نفر از جانباختگان در سریعترین زمان ممکن مشخص شد و پس از طی مراحل قانونی، پیکر آنان به خانوادههایشان تحویل داده شد.
وی گفت: در این مرحله تلاش شد خانوادههای داغدار با کمترین میزان معطلی مواجه شوند و فرآیند شناسایی و تحویل پیکرها با رعایت ضوابط قانونی و در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان افزود: سه جانباخته باقیمانده به دلیل سوختگی شدید و آسیب گسترده به نسوج نرم، شرایط متفاوتی داشتند و شناسایی آنها به بررسیهای تخصصی بیشتری نیاز داشت.
غضنفریپور تصریح کرد: کارشناسان پزشکی قانونی برای شناسایی سه جانباخته باقیمانده، علاوه بر مصاحبه دقیقتر با بستگان، از روشهای تخصصی شناسایی استفاده کردند.
وی ادامه داد: بررسی الگوی دندانی و سوابق جراحیهای انجام شده از جمله روشهایی بود که برای احراز هویت این افراد مورد استفاده قرار گرفت و با تکمیل بررسیهای کارشناسی، صبح امروز هویت سه جانباخته باقیمانده نیز مشخص شد.
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان گفت: پس از مشخص شدن هویت این سه نفر و طی مراحل قانونی، پیکر آنان نیز به خانوادههایشان تحویل داده شد و به این ترتیب فرآیند شناسایی و تحویل هر ۱۱ جانباخته حادثه به خانوادههای آنان به پایان رسید.
وی با اشاره به تلاش شبانهروزی کارکنان پزشکی قانونی استان افزود: مجموعه پزشکی قانونی کردستان از نخستین ساعات وقوع حادثه، تمام ظرفیت تخصصی خود را برای انجام وظایف محوله به کار گرفت تا فرآیند شناسایی جانباختگان با دقت و سرعت انجام شود.
ضرورت توجه جدیتر به ایمنی جادهها
غضنفریپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد تلخ این حادثه اظهار کرد: وقوع چنین حوادثی بار دیگر ضرورت توجه جدی به ایمنی راهها، رعایت مقررات ترافیکی و استانداردهای مربوط به خودروها و حملونقل مواد سوختی و خطرناک را یادآوری میکند.
وی افزود: ارتقای زیرساختهای جادهای، رعایت الزامات ایمنی در حملونقل مواد خطرناک و افزایش آمادگی دستگاههای امدادی و تخصصی باید به صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان تأکید کرد: پیشگیری از حوادث جادهای تنها به یک عامل محدود نمیشود و مجموعهای از عوامل انسانی، فنی و زیرساختی در آن دخیل است؛ بنابراین کاهش چنین حوادثی نیازمند برنامهریزی و توجه همزمان به همه این مؤلفههاست.
غضنفریپور در پایان ضمن ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه، جانباختن ۱۱ نفر از شهروندان را به خانوادههای داغدار آنان و مردم استان کردستان تسلیت گفت و برای مصدومان این حادثه آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.
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