به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان، حجت‌الاسلام علی کاروند گفت: کلمه «شعبان» از شعب گرفته شده و به معنی دره است زیرا در این ماه دره ها و خزانه های بیکران رحمت و برکت الهی به مردم روی می آورند.

وی با بیان اینکه نکوداشت اعیاد ملی و مذهبی یکی از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی است، افزود: بیش از ۱۰۰ تشکل دینی مردم نهاد وابسته به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان، با فرا رسییدن ماه شعبان، اعیاد شعبانیه، موالید باسعادت امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل(ع) و امام سجاد(ع) را جشن می گیرند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان ادامه داد: به همین منظور بیش از ۷۰ هیئت مذهبی برادران، ۲۰ هیئت مذهبی خواهران، ۱۰ کانون فرهنگی مذهبی مساجد در شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان و مراکز دهستان های هفتگانه بخش های مرکزی و قلقلرود با صدور اطلاعیه آمادگی خود را برای برپایی محافل جشن و شادی اعیاد شعبانیه اعلام آمادگی کرده اند.