«کاپیتان آمریکا» پنجمین افتتاحیه بزرگ آمریکا را به نام خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» فیلمی که متشکل از ابرقهرمانان است توانست مردم زیادی را در سه روز اول اکرانش به سینماها بکشاند.

«کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» محصول دیزنی و مارول سیزدهمین فیلم کمپانی مارول از جهان ابرقهرمانان است. این فیلم بر مبنای آماری که دیروز اعلام شد به عنوان پنجمین فیلم پرفروش در سه روز اول اکرانش در تاریخ آمریکا شناخته شد.

این فیلم ابرقهرمانی با فروش ۱۸۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار در اولین آخر هفته نمایشش این جایگاه را کسب کرد. دو فیلم دیگر کمپانی مارول شامل «انتقام‌جویان» و «انتقام‌جویان: دوران انقراض» نیز جایگاه سوم و چهارم را در میان پرفروش‌ترین افتتاحیه‌ها در اختیار دارند.

در این میان «جنگ ستارگان: نیرو بیدار می‌شود» رکورددار فروش است و در اولین آخر هفته اکرانش ۲۴۸ میلیون دلار فروش کرد. «ژوراسیک پارک» با فروش ۲۰۸ میلیون دلاری مکان دوم را در اختیار دارد.

«جنگ داخلی» که دومین فیلم از مجموعه جدید «کاپیتان آمریکا» است تقریبا دو برابر فروش آن فیلم فروش کرد. فیلم اول با عنوان‌ «سرباز زمستان» با افتتاحیه ۹۵ میلیون دلاری در آوریل ۲۰۱۴ کارش را شروع کرد.

این فیلم به کارگردانی جو و آنتونی روسو ترکیبی از «آیرون من» با بازی رابرت داونی جونیور و «کاپیتان آمریکا» با بازی کریس اوانز است. این فیلم هم با نقدهای مثبت منتقدان و هم با اقبال مردم در گیشه روبه رو شده است و منتقدان به آن امتیاز «A» داده‌اند.

این فیلم تنها در روز اول ۷۵ میلیون دلار فروخت و به نظر می رسد به راحتی می‌تواند به باشگاه یک میلیاردی‌های امسال ملحق شود.

«کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیون دلاری ساخته شده و به فروش در بازار جهانی مطمئن است.

کریس اوانز قرار است با فیلم «انتقام‌جویان: جنگ بی‌نهایت» در دو قسمت همین نقش را در فیلم‌های سوم و چهارم این مجموعه تکرار ‌کند. فیلمبرداری این دو فیلم هم‌زمان در نوامبر امسال شروع خواهد شد. کریس ایوانز در نقش کاپیتان آمریکا در فیلم «انتقام‌جویان: عصر اولتران» نیز همین نقش را داشت.

کاپیتان آمریکا یک شخصیت خیالی قهرمان است که در کتاب‌های کامیک مارول کامیکس وجود دارد. او اولین بار در سال ۱۹۴۱ خلق شد. این شخصیت به نام استیو راجر، علاقه دارد در جنگ شرکت کند اما به علت ضعف جسمانی نمی‌تواند به جنگ برود و دولت آمریکا برای کمک به کشورش روی وی آزمایش‌هایی انجام می‌دهد تا قدرت وی را افزایش دهد و در جنگ‌ها از وی استفاده کند. این قهرمان لباسی شبیه پرچم آمریکا بر تن دارد و به عنوان سلاح سپری در دست دارد که ضد گلوله است.