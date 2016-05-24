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۴ خرداد ۱۳۹۵، ۸:۳۷

در گفت و گو با مهر؛

شرائط خرید تضمینی کلزا در ورامین اعلام شد

شرائط خرید تضمینی کلزا در ورامین اعلام شد

ورامین-مدیر جهاد کشاورزی ورامین گفت: برای نخستین بار، کلزای تولید شده توسط کشاورزان منطقه توسط اداره سیلو و غله خریداری و پس از طی فرایند قانونی برای استحصال به کارخانجات مختلف ارسال می شود.

محمد حسین تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز خرید تضمینی کلزای کشاورزان ورامینی اظهار داشت: برای نخستین بار و به منظور حمایت از فعالان تولید و کشت کلزا، خرید تضمینی این محصول در دستور کار قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین افزود: خرید تضمینی کلزا توسط اداره سیلو و غله شهرستان پیگیری و عملیاتی شده و تلاش می شود که کشاورزان بیشتری در این طرح شرکت کنند.

وی ادامه داد: شهرستان ورامین یکی از مراکز مهم تولید کلزا در استان تهران محسوب می شود و از جمله مناطقی است که نسبت به خرید تضمینی این محصول اقدام کرده است.

تاجیک با اشاره به نحوه خرید تضمینی کلزا و شرائط آن نیز یادآور شد: کلزای تولید شده توسط کشاورزان نباید بیش از ۱۰ درصد ناخالصی و ۲۰ درصد رطوبت باشد تا در فهرست خرید تضمینی قرار بگیرد.

مدیر جهاد کشاورزی ورامین متذکر شد: کلزای تولید شده توسط کشاورزان منطقه توسط اداره سیلو و غله خریداری و پس از طی فرایند قانونی برای استحصال به کارخانجات مختلف ارسال می شود.

کد مطلب 3666008

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