شرائط خرید تضمینی کلزا در ورامین اعلام شد

محمد حسین تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز خرید تضمینی کلزای کشاورزان ورامینی اظهار داشت: برای نخستین بار و به منظور حمایت از فعالان تولید و کشت کلزا، خرید تضمینی این محصول در دستور کار قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین افزود: خرید تضمینی کلزا توسط اداره سیلو و غله شهرستان پیگیری و عملیاتی شده و تلاش می شود که کشاورزان بیشتری در این طرح شرکت کنند.

وی ادامه داد: شهرستان ورامین یکی از مراکز مهم تولید کلزا در استان تهران محسوب می شود و از جمله مناطقی است که نسبت به خرید تضمینی این محصول اقدام کرده است.

تاجیک با اشاره به نحوه خرید تضمینی کلزا و شرائط آن نیز یادآور شد: کلزای تولید شده توسط کشاورزان نباید بیش از ۱۰ درصد ناخالصی و ۲۰ درصد رطوبت باشد تا در فهرست خرید تضمینی قرار بگیرد.

مدیر جهاد کشاورزی ورامین متذکر شد: کلزای تولید شده توسط کشاورزان منطقه توسط اداره سیلو و غله خریداری و پس از طی فرایند قانونی برای استحصال به کارخانجات مختلف ارسال می شود.