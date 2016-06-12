غلامعباس حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور گازرسانی به نقاط مختلف استان بوشهر طرح‌های خوبی را برای سال جاری تعریف کرده‌ایم که این طرح‌ها در نقاط مختلف استان بوشهر در دست اجرا است.

وی با اشاره به اجرای پروژه گازرسانی به شهرهای تنگ‌ارم، بوشکان و کلمه در شهرستان دشتستان، اضافه کرد: با تکمیل این پروژه همه شهرهای استان به شبکه گاز متصل می‌شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از تلاش برای افزایش تعداد مشترکین گاز استان بوشهر خبر داد و افزود: در بخش روستایی نیز گازرسانی به ۲۰۸ روستای استان در سال جاری اجرا خواهد شد.

وی از رسیدن ضریب نفوذ گاز روستایی استان بوشهر ۷۰ درصد در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: افزایش ضریب نفوذ گاز شهری استان بوشهر به ۹۸ درصد از اهداف مورد نظر شرکت گاز در سال جاری است.

حسینی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه روند گازرسانی در شهرستان بوشهر، خاطرنشان کرد: ۸۸ کیلومتر شبکه گازرسانی در شهرستان بوشهر اجرا شده است که بیش از ۲۷ هزار انشعاب نیز در این شهرستان اجرا شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر به غیر از محلات تنگک ۳ و بافت قدیم شهر بوشهر، نصب انشعاب در اغلب محلات این شهر اجرا شده و همشهریان بوشهری در بسیاری از نقاط شهر قادر به استفاده از انرژی پاک و ارزان قیمت گاز هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در ارتباط با گازرسانی به نقاط باقیمانده این شهر نیز گفت: طی سال گذشته گازرسانی به محلات تنگک یک، ۲ و ۳ اجرا شده که به‌زودی نصب انشعاب در این مناطق نیز آغاز خواهد شد.

وی اظهار کرد: با گازرسانی به مناطق یاد شده زمینه برخورداری سه‌هزار خانوار از نعمت گاز فراهم می‌شود که به منظور تحقق این امر ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.