تعرفه های پزشکی بـخش خصوصی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن مصوبه هیئت وزیران که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ کرده است.

۱- سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ به شـرح زیر تعیین می‌شود:

الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی:

۱- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه دار (۰۰۰ر۲۲۰) ریال

۲- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD- PhD(۰۰۰ر۳۴۵) ریال

۳- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی (۰۰۰ر۴۳۰) ریال

۴- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (۰۰۰ر۴۹۰) ریال

۵- کارشناس ارشد پروانه دار (۰۰۰ر۱۸۵) ریال

۶- کارشناس پروانه دار (۰۰۰ر۱۶۰) ریال

تبصره ۱- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده کنند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۲- کارشناسان ارشد و PhD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و PhD استفاده کنند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۳- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می‌شود.

تبصره ۴- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ب - سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی:

۱- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی(۰۰۰ر۱۲) ریال

۲- ضرایب k کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت در بخش خصوصی و خیریه بر مبنای کای واحد چهارصد هزار (۰۰۰ر۴۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره - ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کدهای(۷) و (۸) ) که با علامت (#) مشخص شده اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و ده هزار (۰۰۰ر۲۱۰) ریال محاسبه می‌شود.

۳- کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت (کدهای (۷) و (۸) کتاب)

با ضریب ریالی یکصد و نود هزار (۰۰۰ر۱۹۰) ریال محاسبه می‌شوند.

سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

الف – معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب – معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.

۴- این تصویب‌نامه شامل بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به مؤسسات خیریه نیز می‌باشد.

۵- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی و خیریه به تفکیک برای سال ۱۳۹۵ در استان‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی استان توسط کارگروهی متشکل از افراد زیر تعیین خواهد شد:

۱- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

۲- رئیس سازمان نظام پزشکی استان

۳- نماینده استاندار

۴- نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان

۵- نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان

تبصره - در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کمیته مذکور حضور خواهد یافت.

۶- این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.