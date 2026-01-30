رونمایی از نخستین تیزر فیلم سینمایی «بیلبورد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «بیلبورد» عنوان نخستین فیلم سعید دشتی است که پیش از این به عنوان کارگردان در حوزه تئاتر شناخته می شد و در نخستین فیلم سینمایی اش به سراغ موضوعی اجتماعی و ملتهب رفته است. این فیلم به تهیه کنندگی مهدی فتاحی و جلال غفاری قدیر تحت سرپرستی محمدرضا مصباح در بخش سودای سیمرغ چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر حضور دارد و در آستانه اکران در جشنواره از تیزر آن رونمایی شده است.

طراحی و ساخت این تیزر برعهده محمدجواد خدامی بوده است.

آناهیتا درگاهی، امین حیایی، مهتاب سعید، مرتضی علی آبادی، نفس جافری، نازنین بیوک، مسعود سقلاطون نیا، علی برنگی، محمود یاوری، سعید محمدی، محمد رسول صفری، مرتضی مرادی، رویا دشتی، بردیا مختاری، سید حسام سلیمانی، مارال مهاجر، امین کیمیا، جواد کیمیا، ابوالفضل خوشبخت، زینب احمدی و علیرضا مصباح با معرفی عباس کریمی، با حضور محمود گبرلو بازیگران فیلم «بیلبورد» هستند.

عوامل فیلم عبارتند از مجری طرح: محمدعلی شجاعی فرد، مدیر فیلمبرداری: محمد فکوری، نورپرداز: علیرضا افشاری، سرپرست گروه کارگردانی و مدیر برنامه ریزی: مسعود بیگلری، طراح صحنه: رسول علیزاده، تدوین: میثم مولایی، طراحی و ترکیب صدا: بهمن اردلان، طراح لباس: رسول علیزاده و زینب احمدی، صدابردار: مهدی فیض مندیان، طراح گریم: میثم قراگوزلو، طراح جلوه های ویژه بصری: محمد برادران، طراح جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیک، منشی صحنه: مرضیه طبیجی، مدیرتولید: مهدی عباسی پور، مدیرتدارکات: جواد قاسمی، عکاس: پویا شاه جهانی، سرمایه گذار: حسن بیوک خان، حامد محمدی، دستیار تهیه کننده و مشاور رسانه ای: سید سام بهشتی.