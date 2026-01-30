نجات جان ۳ صیاد بعد از یک هفته سرگردانی در دریای عمان 

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شهریاری صبح جمعه به خبرنگاران اظهار داشت: یک شناور صیادی (گالیت) با ۳ نفر سرنشین از بندر رمین عازم دریا شده و به علت نقص فنی و شرایط نامساعد جوی در دریا سرگردان شده بودند که در نهایت با هماهنگی مرکز جستجو و نجات دریایی (MRCC) بندر چابهار، توسط شناور ناجی ۲۴ و همکاری نیروی دریایی ارتش در پایش هوایی منطقه؛ پرسنل شناور مذکور در صحت و سلامت کامل پس از یک هفته سرگردانی در دریا به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به فرماندهان و خدمه شناور های سنتی و لنج ها توصیه کرد: صیادان در زمان اعزام به صید اطلاعات منطقه صید را در اختیار مالک شناور قرار دهند، همچنین تجهیزات ایمنی از قبیل لایف رافت، حلقه نجات و جلیقه نجات به تعداد پرسنل شناور به همراه داشته باشند.

شهریاری با تأکید بر ضرورت آمادگی دریانوردان در مواجهه با شرایط اضطراری، توصیه کرد: هرگونه وضعیت اضطراری در دریا در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق کانال ۱۶ VHF و یا شماره تماس ۱۵۵۰ (بدون نیاز به پیش‌شماره) به مرکز (MRCC) گزارش شود تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام پذیرد.