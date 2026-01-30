  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

نجات جان ۳ صیاد بعد از یک هفته سرگردانی در دریای عمان 

نجات جان ۳ صیاد بعد از یک هفته سرگردانی در دریای عمان 

چابهار - معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از نجات جان سه نفر از پرسنل یک شناور صیادی پس از یک هفته سرگردانی در دریا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شهریاری صبح جمعه به خبرنگاران اظهار داشت: یک شناور صیادی (گالیت) با ۳ نفر سرنشین از بندر رمین عازم دریا شده و به علت نقص فنی و شرایط نامساعد جوی در دریا سرگردان شده بودند که در نهایت با هماهنگی مرکز جستجو و نجات دریایی (MRCC) بندر چابهار، توسط شناور ناجی ۲۴ و همکاری نیروی دریایی ارتش در پایش هوایی منطقه؛ پرسنل شناور مذکور در صحت و سلامت کامل پس از یک هفته سرگردانی در دریا به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به فرماندهان و خدمه شناور های سنتی و لنج ها توصیه کرد: صیادان در زمان اعزام به صید اطلاعات منطقه صید را در اختیار مالک شناور قرار دهند، همچنین تجهیزات ایمنی از قبیل لایف رافت، حلقه نجات و جلیقه نجات به تعداد پرسنل شناور به همراه داشته باشند.

شهریاری با تأکید بر ضرورت آمادگی دریانوردان در مواجهه با شرایط اضطراری، توصیه کرد: هرگونه وضعیت اضطراری در دریا در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق کانال ۱۶ VHF و یا شماره تماس ۱۵۵۰ (بدون نیاز به پیش‌شماره) به مرکز (MRCC) گزارش شود تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام پذیرد.

کد مطلب 6735025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها