۴ پیشنهاد برای واکنش به اتحادیه اروپا

یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدام کینه توزانه، عجولانه و از سر استیصال اتحادیه اروپا مبنی بر تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در پاسخ به این اقدام ۴ پیشنهاد در حال بررسی و تدوین است.

وی افزود: در حال حاضر حفاظت از مراکز دیپلماتیک اروپایی در ایران به عهده فرماندهی کل انتظامی کشور و مشخصا پلیس دیپلماتیک است اما در حال بررسی واگذاری حفاظت از مراکز دیپلماتیک اروپایی در ایران به سپاه پاسداران هستیم.

این منبع آگاه گفت: دومین اقدام پیشنهادی بازرسی کشتی‌های تجاری به مقاصد اروپایی به صورت ویژه توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در حال بررسی موضوع اخراج وابسته های نظامی اروپایی از تهران به‌طور دسته‌ جمعی در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا هستیم.

این منبع آگاه گفت: در حال حاضر بازرسی دیپلمات‌های‌ اروپایی در فرودگاه های کشور با پروتکل های خاصی به جهت حفظ شأن آنها انجام می شود اما در حال رایزنی برای برداشتن این پروتکل ها و بازرسی دیپلمات ها همانند مردم عادی در فرودگاه‌ها هستیم.