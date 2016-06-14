به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، غلامرضا بهروان در مورد چالش باشگاه ها و تیم ملی برای در اختیار گرفتن بازیکنان ملی‌پوش در فصل آماده سازی گفت: تیم ملی سال سختی را پیش رو دارد و مسابقات مهم و حساسی در مقدماتی جام جهانی پیش رو دارند از سویی دیگر باید به باشگاه ها حق داد. آنها برای بازیکنان‌شان هزینه می کنند و می خواهند این بازیکنان ملی پوش را در اختیار داشته باشند.

رئیس کمیته مسابقات ادامه داد: باشگاه ها در فصل آماده سازی نیاز به بازیکنان خود دارند اما باید یک نکته مهم را در نظر گرفت اینکه تمامی فعالیت باشگاه ها، فدراسیون و سازمان لیگ در نهایت به خاطر این است که تیم ملی قدرتمندی داشته باشیم. بنابراین باشگاه ها باید به تیم ملی کمک کنند. بهترین راه این است که مدیران باشگاه ها با مسئولان ارشد فدراسیون فوتبال و کادرفنی تیم ملی و مربیان باشگاهی با یکدیگر نشستی داشته باشند و باشگاه ها با تیم ملی به تعامل برسند.

بهروان با اشاره به تعطیلی رقابتهای باشگاهی در قطر گفت: روز یازدهم شهریور در رقابتهای مقدماتی جام جهانی باید به مصاف تیم ملی قطر برویم. مسئولان فوتبال قطر مسابقات باشگاهی خود را تعطیل کرده اند تا ملی پوشان این کشور به اردو بروند و به زودی هم اردوی تیم ملی قطر آغاز می شود اما ما نمی خواهیم فوتبال باشگاهی‌مان را تعطیل کنیم و همه باشگاه ها را به خاطر تیم ملی به تعطیلی بکشانیم.

وی تاکید کرد: لیگ قطر ۱۲ تیمی است و این کشور در این فصل هم دو تیم دیگر را از لیگ برتر خود کم کرد ولی ما نمی خواهیم تعداد بازی های فوتبال باشگاهی مان کم شود.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ با اشاره به وضعیت تیم ملی گفت: کی روش هم بحث های فنی و کارشناسی خود را دارد. بنابراین باشگاه ها نباید بازیکنان را به خاطر حضور در تیم ملی جریمه کنند. بازیکنان مثل سرباز هستند که برای تیم ملی کشورشان خدمت می کنند. بازیکنان ملی پوش می خواهند در اردوی تیم ملی حاضر شوند و برای کشورشان بجنگند و باشگاه ها نیز باید این مسئله را با سعه صدر بیشتر قبول کنند و بهترین راه برای کمک به فوتبال ملی و باشگاهی تعامل است.