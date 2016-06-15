۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

بازداشت رئیس جمعیت «التوعیه الاسلامیه» بحرین توسط آل‌خلیفه

نظامیان رژیم آل‎‌خلیفه در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه خود علیه مردم بی‌دفاع یمن، «شیخ باقر الحواج» رئیس جمعیت «التوعیه الاسلامیه» را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه مردم بی دفاع بحرین همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این سیاست ها، نظامیان رژیم آل خلیفه «شیخ باقر الحواج» رئیس جمعیت «التوعیه الاسلامیه» را بازداشت کردند.

این در حالی است که الحواج تنها برای بازجویی به مقر دادستانی فراخوانده شده بود.

گفتنی است، دادگاه وابسته به آل خلیفه روز گذشته طی احکامی جداگانه جمعیت های «الرساله» و «التوعیه الاسلامیه» را منحل اعلام کرد.

این در حالی است که طبق حکم دادگاه آل خلیفه تمامی فعالیت های جمعیت الوفاق نیز به حالت تعلیق درآمد.

