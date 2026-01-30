به گزارش مهر، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی روز جمعه ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در محور کرج–چالوس و آزادراه تهران – شمال اظهار کرد: از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز جمعه، تردد خودروهایی که مقصد آن‌ها چالوس است، از آزادراه تهران–شمال با محدودیت همراه خواهد بود.

وی افزود: از ساعت ۱۳:۰۰، مسیر ابتدای پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، به‌طور کامل مسدود می‌شود و از ساعت ۱۵:۰۰ نیز تردد وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) انجام خواهد شد.

به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد و پس از آن، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد مجدداً دوطرفه خواهد شد. البته در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان لغو زودتر محدودیت یک‌طرفه وجود دارد.

محور هراز

سرهنگ محبی در ادامه با اشاره به وضعیت محور هراز گفت: تردد تمامی تریلرها در این محور همچنان ممنوع است.

وی تأکید کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه در روز جمعه از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا می‌شود.

محور فشم

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از اعمال محدودیت ترافیکی در محور فشم خبر داد و گفت: روز جمعه ۱۰ بهمن‌ماه، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ ، مسیر انتهای محور فشم از محدوده پل حاجی‌آباد تا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به‌صورت یک‌طرفه و به سمت خروجی فشم خواهد بود.

هشدارهای پلیس راه برای محورهای کوهستانی و شرایط برفی:

سرهنگ محبی در پایان با توجه به پیش‌بینی شرایط ناپایدار جوی و احتمال بارش برف در محورهای کوهستانی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و حتماً تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ، سوخت کافی و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.

وی تأکید کرد: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و خودداری از سفرهای غیرضروری در محورهای برف‌گیر، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و انسداد مسیرها خواهد داشت.