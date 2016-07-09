مشکلات ژیمناستیک فقط با همدلی حل می شود/ دنبال تخریب هم نباشیم

روح الله وین پیشکسوت و کارشناس رشته ژیمناستیک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت کنونی این رشته تصریح کرد: درویش زاده سالها در ژیمناستیک کشور تلاش کرد و به موفقیت هایی هم رسید. خیلی ها نیز در این راه به وی کمک کردند اما حالا شاهد برخی تخریبها هستیم که درست نیست.

وی افزود: ژیمناستیک ایران آن قدر پتانسیل و استعداد دارد که با اندکی توجه می توانند در میادین مختلف آسیایی و جهانی به بهترین نتیجه برسند. به نظرم حلقه گمشده این رشته همدلی است که اگر باشد به موفقیت این ورزش مادر ختم خواهد شد.

وین در پاسخ به این سوال که آیا تعطیلی اردوی تیم های ملی تاثیر منفی بر کار ژیمناستها نمی گذارد گفت: رشته ژیمناستیک رشته ای است که افراد به صورت شخصی با مربیان خود تمرین می کنند و تیم های ملی در آستانه اعزام برای هماهنگی اردو تشکیل می دهند. در حال حاضر نیز تمرینات هیچ یک از ژیمناستها قطع نشده است بلکه چون هنوز برنامه ای برای اعزام نیست اردویی صورت نمی گیرد.

وی در پایان با بیان اینکه به دنبال تخریب هم نباشیم افزود: همه باید دست به دست هم بدهیم. همه کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات برنامه هایشان را بگویند و سعی نکنند با تخریب هم کاری پیش ببرند. همه ما از یک خانواده ایم و هدف همه ما یکی است. امیدوارم با درایت و هوشمندی وزارت ورزش و جوانان سرپرست این فدراسیون هر چه زودتر انتخاب شود و زمان مجمع نیز به زودی تعیین شود تا برنامه های این فدراسیون به خوبی عملی شود.