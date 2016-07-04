بیش از یک میلیون تن گندم از کشاورزان گلستانی خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان، حمیدرضا علی محمدی گفت: مقدار یک میلیون و ۲۰۰ هزار و ۵۰۰ تن گندم خریداری و در قالب بیش از ۱۵ هزار محموله تحویل مراکز خرید این شرکت شده است.

وی ادامه داد: ارزش کل گندم های خریداری شده بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد ریال است و تاکنون مبلغ ۹۰۰ میلارد تومان برای مطالبات کشاورزان پرداخت شده است. حدود ۶۰ درصد از بهای گندم های خریداری شده نیز به حساب گندمکاران واریز شد.

او در خصوص خرید کلزا گفت: استان گلستان قطب اصلی تولید کلزا در کشور است و کشاورزان این استان گلستان مقدار ۱۳ هزار تن کلزا به قیمت تضمینی هر کیلو دو هزار و ۵۳۰ تومان به مراکز خرید فروخته اند. بهای کلزا های تحویلی از کشاورزان ۲۶۲ میلیارد است که تمامی آنها پرداخت شده است و در این زمینه به کشاورزان بدهی نداریم.

علی محمدی تصریح کرد: امسال بارندگی ها و شرایط جوی اخیر باعث جوانه زدن مقداری از گندم شد که شرکت غله در راستای حمایت از کشاورزان تاکنون مقدار ۵۱ هزار تن گندم جوانه زده از کشاورزان را تحویل گرفته و در انبارهای جداگانه ذخیره کرده است.

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: درصورت تعیین تکلیف قیمت توسط مراجع ذیربط پول این مقدار گندم جوانه زده نیز به گندم کاران پرداخت می شود.