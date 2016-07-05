چین: اقدامات تحریک آمیز ژاپن صلح منطقه را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزیر دفاع چین روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای خطاب به دولت ژاپن در خصوص اقدامات تحریک آمیز جتهای جنگنده ژاپنی که با هدف تشدید تنشها در دریای چین شرقی صورت گرفت، هشدار داد.

در بیانیه وزارت دفاع چین بدون اشاره دقیق به محل این سانحه هوایی آمده است که در روز هفدهم ماه ژوئن دو جت جنگنده ژاپنی با پرواز به سوی دو هواپیمای جنگنده چینی که در حال گشت زنی بر فراز دریای چین شرقی بودند،‌ دست به «اقدامات تحریک آمیز» زدند.

طبق این بیانیه،‌ پکن خلبانان ژاپنی را متهم می کند که از رادار کنترل آتش علیه هواپیماهای چینی استفاده کرده اند. اما افسر ارشد نظامی ژاپن هر اقدام خطرناکی را از سوی جنگنده های ژاپنی رد کرد.

وزیر دفاع چین اظهار داشت که اقدامات تحریک آمیز هواپیماهای جنگنده ژاپن باعث بروز یک سانحه در آسمان شد و ضمن به مخاطره افکندن جان سرنشینان هواپیماهای دو کشور، صلح و ثبات را در منطقه مورد تهدید قرار داد. وی همچنین تأکید کرد که خلبانان چینی به این اقدامات تحریک آمیز خلبانان ژاپنی «قاطعانه واکنش نشان دادند».

گفتنی است که دو کشور چین و ژاپن بر سر مالکیت گروهی از جزایر واقع در ۲۲۰ کیلومتری شمال شرق تایوان با یکدیگر مناقشه ارضی دارند. پکن نگران آنست که توافق دفاعی اخیر میان واشنگتن و توکیو به اتخاذ سیاستهای نظامی وسیعتری از سوی این همسایه و دشمن دیرینه بیانجامد.

البته اجرای رزمایشهای بزرگ دریایی با حضور آمریکا،‌ هند و ژاپن در امتداد سواحل شرقی چین که در واقع بخشی از تلاشهای دولت اوباما برای ایجاد یک حلقه محاصره به دور این کشور است،‌ نگرانیهای پکن را تاحد زیادی توجیه می نماید.